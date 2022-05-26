1. Lig play-off eşleşmeleri belli oldu! 2021-2022 sezonu 1. Lig play-off maçları hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman oynanacak?

1. Lig'de play-off maçları için geri sayım başladı. Süper Lig'e çıkacak son takımın belli olacağı Play-off maçlarının eşleşmeleri ve maçın ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. Lig statüsüne göre yarı finalde ilk maçlar, normal sezonu beşinci ve altıncı basamakta bitiren takımların sahasında oynanacak. Peki 1. Lig play-off maçları ne zaman oynanacak? İşte konuya ilişkin soruların yanıtları...

1.LİG'DE PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Bandırmaspor - Eyüpspor

İstanbulspor - BB Erzurumspor

1.LİG'DE PLAY-OFF MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLACAK

1.Lig'de Play-off kaşılaşmaları TRT Spor ve beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak.