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1 Mart İstanbul su kesintisi olan ilçeler neler? İSKİ DUYURDU! İstanbul son dakika su kesintisi duyuruları

İstanbul barajlarının doluluk oranının azalması sebebiyle İSKİ su kesintisi duyurularına dair araştırmalar çoğaldı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar 1 Mart Pazartesi günü İstabul'da su kesintisi yaşanacak mahalleleri ve ilçeleri merak ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı (İSKİ),İstanbullularla su kesintisi yaşanacak ilçeleri paylaştı. İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları 1 Mart: İstanbul su kesintisi olan mahalleler ve ilçeler neler?

1 Mart İstanbul su kesintisi olan ilçeler neler? İSKİ DUYURDU! İstanbul son dakika su kesintisi duyuruları

Son Dakika İstanbul su kesintileri merak ediliyor. 1 Mart 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul Arnavutköy, Başakşehir ve Silivri'de bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 1 Mart 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

1 MART İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Ömerli Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:01.03.2021 09:45
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 1.3.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Bahçeşehir 2Kısım Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:01.03.2021 09:54
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 1.3.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Selimpaşa Merkez Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:01.03.2021 09:45
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 1.3.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


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