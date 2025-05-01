1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu, işlem yapılır mı, tatil mi?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dünyanın dört bir yanında bugün kutlanıyor. Resmi tatil olarak kabul edilen İşçi Bayramı'nda bankaların çalışma saatleri merak ediliyor. Kurumsal ve bireysel bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler şubelere gitmeden önce ''1 Mayıs bankalar açık mı kapalı mı 2025?'' sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere resmi tatil günlerinde kamu kurumları ve bazı özel kuruluşlar faaliyetlerine ara veriyor. Peki, 1 Mayıs Perşembe bugün bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, tatil mi, EFT ve havale yapılır mı? İşte cevabı...
1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık soruları gündemdeki yerini aldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs resmi tatil olacak. Kamu kurum ve kuruluşları kapalı olup hizmet vermeyecek. Bu nedenle bu yıl Perşembe gününe denk gelen Emek ve Dayanışma Günü'nde şubelerde işlemleri olan kişiler sorgulamalara başladı. Bankaların çalışma saatleri resmi tatil günleri takvimi ile öğrenilebilir. Peki, 1 Mayıs Perşembe bugün bankalar açık mı, çalışıyor mu, tatil mi, EFT ve havale yapılır mı? İşte, detaylar…
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir.
Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 27 Nisan 2009 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5892 sayılı yasa ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.
1 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?
1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatiller arasında yer almaktadır. Bu nedenle birçok kurum ve kuruluş faaliyetlerine ara verecek.
Buna göre; 1 Mayıs'ta tüm bankalar kapalı olacak. Bankalar bir günlük aranın ardından 2 Mayıs Cuma günü hizmet vermeye devam edecek.
Bireysel ve kurumsal bankacılıkta acil işlemleri olanlar şubeler yerine mobil bankacılığa ve müşteri hizmetlerine başvurabilir.
1 MAYIS'TA EFT VE HAVALE YAPILIR MI, HESABA NE ZAMAN GEÇER?
İşçi Bayramı'nın yanı sıra hiçbir resmi tatilde EFT işlemi yapılamaz. İnternet üzerinden veya ATM'den yaptığınız EFT işlemi, sonraki ilk iş günü gerçekleşir.
Buna göre EFT işlemleri, 2 Mayıs 2025 Cuma günü gerçekleşecek.
Havale ise aynı bankalar üzerinden yapıldığından mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden 7/24 gerçekleştirilebiliyor.
Ayrıca FAST sistemi ile de 7/24 bankalar arası veya kişiye anlık para transferi yapılabiliyor.