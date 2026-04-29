1 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR? 1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs okullar tatil mi?
Nisan ayının son günleri geride kalırken, milyonlarca çalışan ve öğrenci şimdiden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü merak etmeye başladı. Resmi tatil kapsamında yer alan bu özel gün, hem çalışanlar hem de öğrenciler için kısa bir mola fırsatı sunarken, yaklaşan tarih nedeniyle tatil planları da gündemdeki yerini aldı. Peki 1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs okullar tatil mi? Detaylar haberimizde.
Nisan ayının son günleri geride kalırken, milyonlarca çalışan ve öğrenci 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü yakından takip etmeye başladı. Resmi tatil olarak kabul edilen bu anlamlı gün, hem çalışanlar hem de öğrenciler için kısa bir dinlenme imkânı sunarken, yaklaşan tarih tatil planlarını da yeniden gündeme taşıdı. Peki 1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs okullar tatil mi? Detaylar haberimizde.
1 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
1 Mayıs 2026 yılı takvimine göre Cuma gününe denk geliyor. Cuma gününe denk gelmesiyle birlikte bazı vatandaşlar hafta sonuyla birleştirerek 3 günlük bir tatil planı yapma imkânı da bulabilecek.
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye’de resmi tatil olarak kabul edilmektedir. 2009 yılından bu yana resmi tatil takviminde yer alan bu özel günde, kamu kurumları başta olmak üzere birçok özel sektör kuruluşu da hizmetlerine ara vermektedir. Gün, emek ve dayanışma vurgusuyla çeşitli etkinliklerle de anılmaktadır.
1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre, resmi tatil günlerinde eğitim-öğretime ara verilmektedir. Bu kapsamda 1 Mayıs 2026 Cuma günü ilkokul, ortaokul ve liselerde ders yapılmayacak ve okullar kapalı olacak.