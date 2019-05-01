1 Mayıs Marşı, Bertolt Brecht'in Gorki'nin Ana romanından uyarladığı oyunun Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sahnelenmesi sırasında Sarper Özsan tarafından oyun müziği olarak yazılmış ve bestelenmiştir. Özsan, 1 Mayıs marşının telif haklarını Kalan Müzik şirketine satmıştır. Marş 2010 yapımı yönetmenliğini Sinan Çetin'in yaptığı, Kağıt isimli filmde kullanılmıştır.

1 Mayıs İşçi Marşı

Günlerin bugün getirdiği, baskı zulüm ve kandır.

Ancak bu böyle gitmez, sömürü devam etmez,

Yepyeni bir hayat gelir, bizde ve her yerde.

1 mayıs, 1 mayıs işçinin, emekçinin bayramı

Devrimin şanlı yolunda,ilerleyen halkların bayramı.

Yepyeni bir güneş doğar, dağların doruklarından,

Mutlu bir hayat filizlenir, kavganın ufuklarından.

Yurdumun mutlu günleri, mutlak gelen gündedir.

1 mayıs, 1 mayıs işçinin,emekçinin bayramı,

Devrimin şanlı yolunda,ilerleyen halkların bayramı.

Ulusların gürleyen sesi, yeri göğü sarsıyor,

Halkların nasırlı yumruğu, balyoz gibi patlıyor.

Devrimin şanlı dalgası, dünyamızı kaplıyor.

Gün gelir, gün gelir zorbalar kalmaz gider,

Devrimin şanlı yolunda,kül gibi savrulur gider.

Söz: Sarper Özsan

Müzik: Sarper Özsan

Albüm: Söyleyemediklerim