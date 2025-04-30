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        Haberler Bilgi Gündem 1 Mayıs'ta borsa açık mı? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Borsa İstanbul açık olacak mı, hisse alım satımı yapılabilir mi?

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde borsa açık mı, işlem yapılabilecek mi?

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün gelmesiyle beraber, yatırımcılar borsanın çalışma durumunu merak ediyor. Borsa İstanbul, 2025 tatil takvimini paylaştı ve 1 Mayıs Perşembe için mesai saatleri belli oldu. Peki, 1 Mayıs'ta Borsa İstanbul açık mı, hisse alım satımı yapılabilir mi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 11:31 Güncelleme: 30.04.2025 - 11:31
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        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün gelmesiyle beraber, Borsa İstanbul'un çalışma durumu merak ediliyor. Borsada işlem gerçekleştirecek vatandaşlar, 1 Mayıs günü hisse alım satım gibi işlemlerin yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Peki, 1 Mayıs'ta borsa açık mı, işlem yapılabilir mi? İşte, detaylar...

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        1 MAYIS'TA BORSA AÇIK MI?

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olarak sayılıyor. Borsa İstanbul, resmi tatillerde çalışmadığı için 1 Mayıs Perşembe borsa kapalı olacak ve herhangi bir işlem yapılmayacak.

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        1 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI?

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olarak idrak edileceği için özel ve kamu bankaların tamamı kapalı olacak.

        4

        2025 BORSA İSTANBUL'UN KAPALI OLDUĞU TATİLLER

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