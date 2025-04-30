1 Mayıs'ta kargolar açık mı? 1 Mayıs Perşembe bugün MNG, Yurtiçi ve Aras Kargo dağıtım yapacak mı?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, ülke genelinde resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu özel günde birçok kurum ve kuruluş hizmetlerine ara verirken, vatandaşlar da kargo firmalarının çalışma düzenini merak ediyor. 1 Mayıs ile beraber birlikte kargo şirketlerinden art arda açıklamalar geldi. Peki, 1 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapılacak mı? İşte merak edilen detaylar...
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olarak idrak ediliyor. Resmi tatil olarak sayılan 1 Mayıs nedeniyle kargo şirketlerinin çalışma durumu araştırılıyor. Konu hakkında kargo firmalarından arka arkaya açıklama geldi. Peki, 1 Mayıs'ta kargolar açık mı, dağıtım yapılacak mı? İşte, detaylar...
1 MAYIS'TA YURTİÇİ KARGO AÇIK MI, DAĞITIM YAPACAK MI?
Yurtiçi Kargo da 1 Mayıs nedeniyle kapalı olacağını açıkladı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Değerli Müşterilerimiz,
1 Mayıs Perşembe gününün resmi tatil olması nedeniyle tüm birimlerimiz kapalı olacaktır. 2 Mayıs Cuma günü itibarıyla siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz. Bize 09.00 - 18.00 saatleri arasında 444 99 99 numaralı çağrı merkezimizden veya resmi sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
1 MAYIS'TA MGN KARGO AÇIK MI, DAĞITIM YAPACAK MI?
MNG Kargo, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda hizmet vermeyeceklerine dair bir paylaşımda bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Değerli Müşterilerimiz,
Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle 1 Mayıs Perşembe günü tüm birimlerimiz kapalı olacaktır. Başta çalışma arkadaşlarımız olmak üzere tüm emekçilerin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız. Saygılarımızla."