1 MAYIS RESMİ TATİL TAKVİMİ: 1 Mayıs'ta üniversiteler tatil mi?
1 Mayıs 2026 Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken milyonlarca öğrenci, '1 Mayıs'ta üniversiteler tatil mi?' sorusuna yanıt arıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecanla beklenen 1 Mayıs, üniversite öğrencileri açısından önemli bir konu olmayı sürdürüyor. Üniversitelerin bu özel günde faaliyetlerine ara verip vermeyeceği ise merak konusu. Peki 1 Mayıs'ta üniversiteler tatil mi? İşte detaylar...
1 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
1 Mayıs 2026 Emek ve Dayanışma Günü, Cuma gününe denk geliyor.
Bu nedenle hafta sonuyla birleşerek birçok kişi için 3 günlük bir tatil fırsatı oluşturuyor.
1 MAYIS'TA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 1 Mayıs, resmi tatil statüsündedir. Bu kapsamda 1 Mayıs 2026 Cuma günü üniversiteler tatil olacak.