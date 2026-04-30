1 Mayıs’ta bankalar açık mı? 1 Mayıs 2026 Cuma günü bankalar çalışıyor mu?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken en çok merak edilen konuların başında bankaların çalışma durumu geliyor. Özellikle maaş ödemesi, EFT, havale, kredi işlemleri ve şubeden yapılacak resmi bankacılık işlemleri nedeniyle "1 Mayıs'ta bankalar açık mı?", "1 Mayıs Cuma günü bankalar çalışıyor mu?" ve "EFT işlemleri gerçekleşir mi?" soruları gündemde yer alıyor. Özellikle resmi tatil nedeniyle fiziksel şube hizmetleri dururken, dijital bankacılık işlemlerinde ise bazı farklılıklar yaşanabiliyor. İşte detaylar...
1 Mayıs resmi tatil olarak kabul edildiği için kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermiyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde FAST sistemi, mobil bankacılık ve ATM işlemleri ise belirli kapsamda devam ediyor.
1 MAYIS BANKALAR AÇIK MI?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Türkiye’de resmi tatil olarak kabul edildiği için 1 Mayıs 2026 Cuma günü tüm kamu bankaları ve özel bankalar kapalı olacak. Banka şubeleri fiziksel olarak hizmet vermeyecek ve vezne işlemleri gerçekleştirilemeyecek. Vatandaşların şubeden yapılacak işlemlerini 30 Nisan Perşembe günü mesai bitimine kadar tamamlaması ya da 4 Mayıs Pazartesi gününü beklemesi gerekiyor.
Mobil bankacılık, internet bankacılığı ve ATM hizmetleri ise tamamen durmuyor. Fatura ödeme, kredi kartı borcu ödeme, bakiye sorgulama ve para çekme gibi birçok işlem dijital kanallar üzerinden sürdürülebiliyor. Ancak resmi onay gerektiren işlemler için şubelerin yeniden açılması bekleniyor.
1 MAYIS CUMA EFT - HAVALE YAPILIR MI?
Bankacılık işlemlerinde sorun yaşamamak adına vatandaşların 1 Mayıs öncesinde gerekli para transferlerini tamamlaması ve resmi tatil takvimini dikkate alması büyük önem taşıyor. 1 Mayıs’ta bankalar kapalı olsa da dijital bankacılık hizmetleri sayesinde temel işlemler büyük ölçüde sürdürülebiliyor.