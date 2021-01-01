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HaberlerYaşam1 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 1 Ocak Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler ve m
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1 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 1 Ocak Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler ve mahalleler

1 Ocak 2021 İSKİ su kesintileri merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) resmi internet sitesinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin listesini paylaştı. Suları kesilen vatandaşlar suların ne zaman geleceğini araştırıyor. 1 Ocak İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 1 Ocak Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler ve mahalleler

1 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 1 Ocak Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler ve m

1 Ocak 2021 Cuma günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul'da 1 Ocak 2021 tarihinde Avrupa ve Anadolu yakasında su kesintisi yaşanacak olan ilçeler ve mahalleler merak ediliyor. Arıza ve tadilat gerekçesiyle su kesintisi yaşanan ilçelerde suların ne zaman geleceği İSKİ tarafından vatandaşlarla paylaşılıyor. İşte 1 Ocak Cuma günü İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler ve mahalleler

1 OCAK CUMA İSKİ SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti
İlçe:Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler:Çamlık Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:01.01.2021 10:20
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 1.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Küçük Çamlıca Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:01.01.2021 11:38
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 1.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

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