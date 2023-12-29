Haberler Gündem 1 Ocak 2024 resmi tatil tatil mi? Yılbaşı hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil olacak?

1 Ocak resmi tatil tatil mi? Yılbaşı hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil olacak? Yeni yıl için geri sayım sürerken, 1 Ocak resmi tatil mi sorusu gündemi meşgul etmeye başladı. Resmi tatillerde kamu kurumları kapalı olurken, hizmet sektörü ve bazı özel kurumlar hizmet vermeye devam etmektedir. Yeni yıl hazırlıklarını sürdüren öğrenci ve çalışanlar 1 Ocak yeni yılın hangi güne denk geldiğini ve yılbaşında kaç gün tatil yapılacağını araştırmayı sürdürüyor. İşte 1 Ocak 2024 yılbaşı günü okulların ve kurumların çalışma durumu... Habertürk Giriş: 29.12.2023 - 20:57 Güncelleme: 29.12.2023 - 20:57 facebook

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Yılbaşı için heyecanlı bekleyiş başladı. 2023 yılının son günlerine girilirken, yeni yıl için hazırlıklar sürüyor. Yılbaşı için plan yapanlar, 1 Ocak Pazartesi gününün resmi tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, "1 Ocak 2024 resmi tatil tatil mi? Yılbaşı hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil olacak?" İşte 31 Aralık ve yılbaşı gününe ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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1 OCAK 2024 PAZARTESİ TATİL Mİ? Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul ediliyor.