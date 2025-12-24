Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam 1 Ocak 2026 Perşembe toplu taşıma ücretsiz mi, yılbaşında hangi toplu taşıma hatları bedava olacak?

        Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak 2026 Perşembe günü ücretsiz olacak toplu taşıma hatları

        Yılın bitmesine sayılı günler kala yılbaşında toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. 1 Ocak Perşembe günü resmi tatil kapsamında yer alıyor. Bu doğrultuda "Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi, metro, metrobüs ve otobüsler bedava mı?" soruları gündeme geldi. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Ocak 2026 ücretsiz olacak toplu taşıma hatları...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 10:07 Güncelleme: 24.12.2025 - 10:07
        1 Ocak 2026 Perşembe günü ücretsiz olacak ulaşım hatları hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda "Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi, metro, metrobüs ve otobüsler bedava mı?" soruları yanıt buldu. İşte yılın ilk gününde ücretsiz olacak toplu taşıma hatları...

        1 OCAK 2026 ÜCRETSİZ OLACAK TOPLU TAŞIMA HATLARI

        Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre 1 Ocak 2026 Perşembe günü vatandaşlar,

        Başkentray (Ankara),

        İZBAN (İzmir),

        Marmaray (İstanbul),

        Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı (İstanbul),

        Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı (İstanbul) seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

        31 ARALIK 2025 TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        31 Aralık Çarşamba günü resmi olarak yarım gün veya özel gün sayılmamaktadır. Bu kapsamda, 31 Aralık'ta ulaşım hizmetleri olağan şekilde devam edecek.

        YILBAŞINDA İBB METRO, METROBÜS, OTOBÜS HATLARI ÜCRETSİZ OLACAK MI?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) metro, otobüs, metrobüs hatlarının yılbaşında ücretsiz olacağı yönünde henüz resmi bir karar açıklanmadı.

        Önceki yıllarda bu hatlar 1 Ocak'ta ücretsiz olarak hizmet vermişti.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
