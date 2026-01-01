Bugün kargolar açık mı? Kargolar 1 Ocak 2026 Perşembe günü kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?
Yılbaşı tatili kapsamında 1 Ocak Perşembe kargoların çalışma durumu merak ediliyor. Kargo bekleyen veya dağıtıma çıkaracak kargosu olan vatandaşlar bugün Aras, Yurtiçi, Sürat Kargo, PTT kargo çalışma saatlerini sorguluyor. Resmi tatiller takvimine göre 1 Ocak 2026'da kamu kurumları kapalı olacak. Peki, 1 Ocak kargolar açık mı? Kargolar 1 Ocak 2026 Perşembe çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?
Yılbaşı günü kurum ve kuruluşlardan kargoların çalışma saati araştırılıyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu noktada eczane, banka gibi pek çok kurum kapalı oluyor. Peki, bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2026 kargolar dağıtım yapıyor mu?
1 OCAK'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
Kargolar bugün çalışmıyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.
Bu nedenle kargo firmaları 1 Ocak 2026 Perşembe günü hizmet vermeyecek. Kargolar 2 Ocak 2026 tarihinde normal mesailerine devam edecek.
PTT ŞUBELERİ YILBAŞINDA AÇIK MI?
PTT şubeleri de 1 Ocak 2026 Perşembe günü resmi tatil nedeniyle hizmet vermeyecek.
Tüm PTT şubeleri ve kargolar 2 Ocak 2026 Cuma gününden itibaren hizmet vermeyi sürdürecek.
Yurtiçi Kargo: Detaylı bilgi almak için 444 99 99 numaralı çağrı merkezi ile irtibata geçebilirsiniz.
Aras Kargo: Detaylı bilgi almak için 444 25 52 Çağrı Merkezi'ni arayabilirsiniz.
MNG Kargo: 444 06 06 – 0850 222 06 06 Çağrı Merkezlerini arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.
Sürat Kargo: (0212) 410 30 30 numarasını arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.