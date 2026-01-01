Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam 1 Ocak (bugün) kargolar açık mı? Kargolar 1 Ocak 2026 Perşembe günü çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

        Bugün kargolar açık mı? Kargolar 1 Ocak 2026 Perşembe günü kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

        Yılbaşı tatili kapsamında 1 Ocak Perşembe kargoların çalışma durumu merak ediliyor. Kargo bekleyen veya dağıtıma çıkaracak kargosu olan vatandaşlar bugün Aras, Yurtiçi, Sürat Kargo, PTT kargo çalışma saatlerini sorguluyor. Resmi tatiller takvimine göre 1 Ocak 2026'da kamu kurumları kapalı olacak. Peki, 1 Ocak kargolar açık mı? Kargolar 1 Ocak 2026 Perşembe çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2026 - 00:08 Güncelleme: 01.01.2026 - 07:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yılbaşı günü kurum ve kuruluşlardan kargoların çalışma saati araştırılıyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu noktada eczane, banka gibi pek çok kurum kapalı oluyor. Peki, bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2026 kargolar dağıtım yapıyor mu?

        2

        1 OCAK'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

        Kargolar bugün çalışmıyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

        Bu nedenle kargo firmaları 1 Ocak 2026 Perşembe günü hizmet vermeyecek. Kargolar 2 Ocak 2026 tarihinde normal mesailerine devam edecek.

        3

        PTT ŞUBELERİ YILBAŞINDA AÇIK MI?

        PTT şubeleri de 1 Ocak 2026 Perşembe günü resmi tatil nedeniyle hizmet vermeyecek.

        Tüm PTT şubeleri ve kargolar 2 Ocak 2026 Cuma gününden itibaren hizmet vermeyi sürdürecek.

        Yurtiçi Kargo: Detaylı bilgi almak için 444 99 99 numaralı çağrı merkezi ile irtibata geçebilirsiniz.

        Aras Kargo: Detaylı bilgi almak için 444 25 52 Çağrı Merkezi'ni arayabilirsiniz.

        MNG Kargo: 444 06 06 – 0850 222 06 06 Çağrı Merkezlerini arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

        Sürat Kargo: (0212) 410 30 30 numarasını arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filistin'e destek İsrail'e "Dur" demek için Galata buluşması
        Filistin'e destek İsrail'e "Dur" demek için Galata buluşması
        Türkiye 2026'yı coşkuyla karşıladı
        Türkiye 2026'yı coşkuyla karşıladı
        'Doğalgaz üretimie 2 katına çıkacak'
        'Doğalgaz üretimie 2 katına çıkacak'
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        Bakan Güler'den SDG açıklaması
        Bakan Güler'den SDG açıklaması
        "Tayvan ile birleşme durdurulamaz"
        "Tayvan ile birleşme durdurulamaz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı'na adli kontrol
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı'na adli kontrol
        Sadettin Saran açıkladı: F.Bahçe seçime gidiyor!
        Sadettin Saran açıkladı: F.Bahçe seçime gidiyor!
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        7 şüphelinin mal varlığına el konuldu
        7 şüphelinin mal varlığına el konuldu
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        G.Saray’ın gurbetçi hamleleri zora girdi!
        G.Saray’ın gurbetçi hamleleri zora girdi!
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        4 milyon kişi kaybedildi
        4 milyon kişi kaybedildi
        Gayrimenkulde rekor yılı
        Gayrimenkulde rekor yılı
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?