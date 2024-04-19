1 Ocak hangi burç? 1 Ocak burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

1 Ocak da Oğlak burcunun içerisinde yer almaktadır. “Oğlak burcu nedir?” sorusunu açıklamak gerekirse de toprak grubu burçlarından biri olan Oğlak burcu, zodyak sıralamasına göre 10. burç olarak sıralanmaktadır.

1 Ocak Burcu Özellikleri

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak'ta doğanlar, Oğlak burcunun etkisindedir. Bu dönem, 22 Aralık saat 00.00'dan 20 Ocak 23.59'a kadar uzanır. Oğlak burcunun yönetici gezegeni Satürn'dür ve bu burç için şanslı gün Cumartesidir. Uğurlu renkleri arasında kahverengi ve koyu yeşil bulunur, şanslı sayı ise genellikle 8'dir. Oğlak burcunun karakteristik özellikleri cinsiyete göre değişiklik gösterebilir, bu yüzden 1 Ocak'ta doğan erkek ve kadınlar için özellikler ayrı ayrı incelenmelidir.

REKLAM 1 Ocak Erkeği Burç Özellikleri 1 Ocak'ta doğan Oğlak burcu erkekleri, genellikle: Ciddi ve kuralcı yapılarıyla tanınır. Dürüstlükleri sayesinde güvenilir olarak bilinirler ve her durumda doğruları söyleme eğilimindedirler. Çalışkan ve idealist yapıları, kariyerlerinde başarıyı getirme potansiyelini artırır. Duygularını işlerine karıştırmadan, mantıklı kararlar alırlar; bu da zaman zaman çevresindeki insanlar tarafından eleştirilebilir. Saygılı ve mahremiyete önem veren kişilikleriyle öne çıkarlar, dedikodu ve saygısızlıktan kaçınırlar.

1 Ocak Kadını Burç Özellikleri 1 Ocak'ta doğan Oğlak burcu kadınları ise: Yüksek hedefleri olan ve bu hedeflere ulaşmak için çalışkan bir tutum sergileyen kişilerdir. Pratik zekalarıyla büyük resmi görmeye eğilimlidir ve detaylarda boğulmaktan kaçınırlar. Duygularını saklama eğilimindedirler ve bu yüzden dışarıdan soğuk ve mesafeli olarak algılanabilirler. REKLAM Gerçekçi yaklaşımları zaman zaman acımasız olarak değerlendirilebilir. Aile yaşantısına düşkün ve özellikle annelik rollerinde sevecen ve koruyucu bir tavır sergilerler; aile değerlerine ve geleneklere bağlıdırlar.

1 Ocak Burcunun Yükseleni 1 Ocak'ta doğan bir kişinin yükselen burcu, doğum saatine göre değişiklik gösterir, bu nedenle net bir bilgi vermek zordur. 1 Ocak Doğumlu Ünlüler 1 Ocak'ta doğmuş ünlü Türkler arasında İbrahim Tatlıses, Dilber Ay, Emrah, Koray Avcı, Caner Cindoruk ve Nursel Köse gibi isimler bulunur. Ayrıca, Halit Akçatepe, Hazal Ergüçlü ve Öznur Serçeler de bu günde doğmuşlardır. Türk futbolcular arasında Gündüz Kılıç, Mustafa Doğan, Sadık Çiftpınar, Nuri Fatih Aydın, Muhammet Beşir, Ersin Destanoğlu ve Muhammed Gümüşyaka yer alır. 1 Ocak'ta doğan yabancı ünlüler arasında ise Roberto Rivelino, Sergey Kiryakov, Paolo Guerrero, Egidio Arévalo ve Jack Wilshere gibi isimler öne çıkar; bu isimler futbol dünyasında tanınmış kişilerdir.