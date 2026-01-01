1 Ocak kargolar açık mı? Kargolar 1 Ocak 2026 Perşembe çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

Yılbaşı günü kurum ve kuruluşlardan kargoların çalışma saati araştırılıyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu noktada eczane, banka gibi pek çok kurum kapalı oluyor. Peki, bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2026 kargolar dağıtım yapıyor mu?