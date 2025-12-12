1 Ocak resmi tatil mi, yılbaşı tatili kaç gün sürecek ve ne zaman?
Takvimler yılın sonuna yaklaşırken, yılbaşı tatiline ilişkin detaylar yeniden mercek altına alındı. 2025'in son günü olan 31 Aralık'ın hafta içine denk gelmesi, özellikle öğrenciler ve çalışanlar arasında "tatil olacak mı?" sorusunu gündeme taşıdı. 2026'ya Perşembe günü girilecek olması ise tatilin süresine dair beklentileri artırdı. Peki 31 Aralık'ta okullar ve kamu kurumları açık mı, 1 Ocak hangi statüde değerlendiriliyor? İşte yılbaşı tatiline dair bilinmesi gerekenler…
31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?
31 Aralık 2025 Çarşamba günü herhangi bir tatil söz konusu olmuyor. Öğrenciler tam gün okul görevini yerine getirecekken, çalışanlar da tam gün mesaisini yerine getirecek.
1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?
Yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2026 Perşembe günü resmi tatil oluyor.
1 OCAK TATİL Mİ, OKUL VAR MI?
1 Ocak'ın resmi tatil olmasından dolayı kamu kurumları kapalı olacak. Bu nedenle okullar da 1 Ocak Perşembe günü tatil olacak. Öğrenciler 2 Ocak'ta ders başı yapacaklar.