Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 1 Ocak resmi tatil mi, yılbaşı tatili kaç gün sürecek ve ne zaman? 31 Aralık - 1 Ocak okul var mı, iş yerleri yarım gün mü?

        1 Ocak resmi tatil mi, yılbaşı tatili kaç gün sürecek ve ne zaman?

        Takvimler yılın sonuna yaklaşırken, yılbaşı tatiline ilişkin detaylar yeniden mercek altına alındı. 2025'in son günü olan 31 Aralık'ın hafta içine denk gelmesi, özellikle öğrenciler ve çalışanlar arasında "tatil olacak mı?" sorusunu gündeme taşıdı. 2026'ya Perşembe günü girilecek olması ise tatilin süresine dair beklentileri artırdı. Peki 31 Aralık'ta okullar ve kamu kurumları açık mı, 1 Ocak hangi statüde değerlendiriliyor? İşte yılbaşı tatiline dair bilinmesi gerekenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2025 - 19:38 Güncelleme: 12.12.2025 - 19:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yılbaşı hazırlıkları hız kazanırken, tatil takvimi de en çok araştırılan konular arasına girdi. 31 Aralık Çarşamba günü ile 1 Ocak Perşembe gününün hafta içine denk gelmesi, tatilin kaç gün süreceği konusunda kafa karışıklığı yarattı. Özellikle resmi tatil uygulamaları ve olası idari izin ihtimalleri yakından takip ediliyor. 2026’ya girerken yılbaşı tatili kaç gün olacak, 1 Ocak resmi tatil mi? Detaylar haberimizde…

        2

        31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

        31 Aralık 2025 Çarşamba günü herhangi bir tatil söz konusu olmuyor. Öğrenciler tam gün okul görevini yerine getirecekken, çalışanlar da tam gün mesaisini yerine getirecek.

        3

        1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

        Yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2026 Perşembe günü resmi tatil oluyor.

        1 OCAK TATİL Mİ, OKUL VAR MI?

        1 Ocak'ın resmi tatil olmasından dolayı kamu kurumları kapalı olacak. Bu nedenle okullar da 1 Ocak Perşembe günü tatil olacak. Öğrenciler 2 Ocak'ta ders başı yapacaklar.

        4

        YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

        Yılbaşı tatili 1 günü kapsıyor. Bu da Yılın ilk günü olan 1 Ocak 2026 Perşembe günü sayılıyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türk Savunma Sanayii'nin 2025 karnesi
        Türk Savunma Sanayii'nin 2025 karnesi
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        12 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        12 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        Arda Güler'den rekor yükseliş!
        Arda Güler'den rekor yükseliş!
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Şiddet görüyordu... Baba evine sığınmıştı!
        Şiddet görüyordu... Baba evine sığınmıştı!
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        Köftede deri dokusu, dana kıymada kalp çıktı
        Köftede deri dokusu, dana kıymada kalp çıktı
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"