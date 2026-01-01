1 OCAK’TA BORSA AÇIK MI?

1 Ocak resmi tatiller kapsamında olduğu için borsa kapalı olacak. Resmi tatil dolayısıyla borsa seansları yapılmayacak ve yatırımcılar hisse senedi, varant, opsiyon veya diğer sermaye piyasası araçlarında alım-satım yapamayacak.