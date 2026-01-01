Bugün borsa açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2026 Perşembe Borsa İstanbul çalışıyor mu?
1 Ocak'ta borsaların açık olup olmadığı, yeni yıla girerken birçok vatandaşın merak ettiği konular arasında yer alıyor. Borsa İstanbul'u yakından takip edenler, bugün ile ilgili bilgi almak istiyor. Resmi tatil günleri eczane, hastane, bankaların kapalı olduğu biliniyor. Peki 1 Ocak'ta borsa açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2026 Perşembe Borsa İstanbul çalışıyor mu? İşte borsa çalışma takvimi
1 Ocak yeni yılın ilk günü, Türkiye’nin önemli resmi tatillerinden biri oluyor ve bugün Borsa İstanbul’un (BİST) işlem takvimini doğrudan etkiliyor. Yatırımcılar arasında “1 Ocak 2026 borsa açık mı, kapalı mı?” sorusunu gündeme getiriyor. Peki, 1 Ocak Borsa İstanbul (BİST) işlem görecek mi?
1 OCAK’TA BORSA AÇIK MI?
1 Ocak resmi tatiller kapsamında olduğu için borsa kapalı olacak. Resmi tatil dolayısıyla borsa seansları yapılmayacak ve yatırımcılar hisse senedi, varant, opsiyon veya diğer sermaye piyasası araçlarında alım-satım yapamayacak.
BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILACAK?
Borsa İstanbul, 2 Ocak Cuma günü hizmet vermeye devam edecek.
2026 BORSA İSTANBUL TATİL TAKVİMİ
1 Ocak 2026, Perşembe Yeni Yıl Tatili Kapalı
19 Mart 2026, Çarşamba Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar
20-21-22 Mart 2026, Cuma-Cumartesi-Pazar Ramazan Bayramı Kapalı
23 Nisan 2026, Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapalı
1 Mayıs 2026, Cuma Emek ve Dayanışma Günü Kapalı
19 Mayıs 2026, Salı Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kapalı
26 Mayıs 2026, Salı Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar
27-28-29-30 Mayıs 2026, Çarşamba-Perşembe-Cuma-Cumartesi Kurban Bayramı Kapalı
15 Temmuz 2026, Çarşamba Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapalı
30 Ağustos 2026, Pazar Zafer Bayramı Kapalı
28 Ekim 2026, Çarşamba Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar
29 Ekim 2026, Perşembe Cumhuriyet Bayramı Kapalı