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        Haberler Yaşam 10-16 milyon yaşında ağaç fosili bulundu

        10-16 milyon yaşında ağaç fosili bulundu

        Uşak'ın Banaz ilçesindeki orman sahasında 10 ila 16 milyon yaşında olduğu tahmin edilen ağaç fosili bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 15:43 Güncelleme: 02.02.2024 - 15:43
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        Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Banaz Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanındaki ormanlık sahada çam (pinuxylon) cinsine ait fosil bulundu.

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        Ayrancı köyünün batısında yer alan Sümlüce mevkisinde orman yolu yapımı esnasında iş makineleri tarafından bulunan fosil, koruma altına alındı.

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        Uşak Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Selahattin Polat tarafından yapılan incelemeler ve Cerrahpaşa Üniversitesi Orman Fakültesi'nde yapılan analizlerde ağaç fosilinin 'Orta Miosen' dönemine ait yani günümüzden 10-16 milyon yıl önceki jeolojik zamanına ait olduğu tespit edildi.

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        Önemli bir kalıntı olarak kayıtlara geçen fosilin, çamgillere ait olduğu ve oluşumunda Elmadağ volkanizmasının etkisi olduğu ortaya çıkarıldı.

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        #ağaç fosili

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