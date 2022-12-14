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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

10'a çok yakışacak!

Lionel Messi... Kariyeri boyunca Arjantin'in ilk efsanesi Maradona ile sürekli kıyaslanan Messi, koleksiyonundaki tek eksik olan Dünya Kupası'nı kazanmaya 35 yaşında çok yaklaştı. 2014'te Almanya'ya kaybedilen final, 2016'da Şili faciası sonrası milli takımı bırakma kararı ve 2022'de ise yeniden Dünya Kupası finali... İşte Messi'nin hikayesi...

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  • 10'a çok yakışacak! Lionel Messi... - Spor Haberleri

    Dünya futbol tarihinin en büyük futbolcuları arasında gösterilen Lionel Messi, kariyeri boyunca 41 kupa kazanırken, koleksiyondaki tek eksiği Dünya Kupası oldu...
  • 10'a çok yakışacak! Lionel Messi... - Spor Haberleri

    Sürekli Pele ve Maradona ile kıyaslanan 35 yaşındaki yıldız, Dünya Kupası'nı kazanamamanın eksikliğini kariyeri boyunca yaşadı.
  • 10'a çok yakışacak! Lionel Messi... - Spor Haberleri

    Kimileri için Dünya Kupası'nı kazanamamış olsa bile tarihin en iyi futbolcusu olarak kabul edilen 'Uzaylı Messi', bazılarına göre ise daima selefi Maradona'nın gölgesinde kalan bir futbolcu olarak hatırlanacak.
  • 10'a çok yakışacak! Lionel Messi... - Spor Haberleri

    Leo Messi, kariyerinin son döneminde tüm bu baskıların etkisi altında Katar 2022'ye başladı. Arjantin ilk maçında Suudi Arabistan'dan şok bir mağlubiyet alırken, herkes bir an için 'Messi bu sefer de başaramayacak' düşüncesine kapıldı.
  • 10'a çok yakışacak! Lionel Messi... - Spor Haberleri

    Ancak Messi ve arkadaşları, daha sonra gruptaki iki maçtan galibiyetle ayrılıp son 16 bileti alırken, üzerlerindeki ölü toprağını da attı. Bu andan itibaren Messi ve Arjantin şov başladı.
  • 10'a çok yakışacak! Lionel Messi... - Spor Haberleri

    Son 16 turunda Avustralya, çeyrek finalde Hollanda'yı geçen Tangocular, son olarak ise yarı finalde kupanın son finalisti Hırvatistan'ı 3-0 mağlup edip finale kalmayı başardı.
  • 10'a çok yakışacak! Lionel Messi... - Spor Haberleri

    Kaptan Messi ise turnuvada kaydettiği 5 golle krallık yarışında zirveyi Mbappe ile paylaşırken, takımını halefi Julian Alvarez'le birlikte kupanın eşiğine kadar getirdi. 
  • 10'a çok yakışacak! Lionel Messi... - Spor Haberleri

    Yıldız futbolcu, daha önce 4 kez (2006, 2010, 2014, 2018) denediği ancak başarısız olduğu Dünya Kupası'nı 35 yaşında kaldırmak için tarihi bir fırsat yakaladı. Ezeli rakibi Ronaldo'nun yanı sıra, Neymar, Modric gibi ismlerin erken havlu attığı turnuvada Messi tek başına kaldı...
  • 10'a çok yakışacak! Lionel Messi... - Spor Haberleri

    2014'TE UZATMADA YIKILDI

    Arjantin Milli Takımı'yla daha önce 2014 Brezilya'da mutlu sona çok yaklaşan Messi, Alman Panzeri'ne çarpmıştı. Almanya, 90 dakikası 0-0 sona eren maçı uzatmada Götze'nin kaydettiği golle 1-0 kazanıp, o zamanlar 27 yaşında olan Messi'nin hayallerine son vermişti.  
  • 10'a çok yakışacak! Lionel Messi... - Spor Haberleri

    Kariyerinin en olgun ve formda döneminde Dünya Kupası'nda final oynayan Messi, avuçları arasından kayıp giden kupa sonrası adeta yıkım yaşamıştı. 
  • 10'a çok yakışacak! Lionel Messi... - Spor Haberleri

    2016'DA MİLLİ TAKIMI BIRAKTI

    Barcelona ile büyük başarılara imza atan ancak Arjantin Milli Takımı'yla henüz bir kupa kazanamayan Messi, 2016'da ise tüm futbolseverleri şoke eden bir karar aldı.
  • 10'a çok yakışacak! Lionel Messi... - Spor Haberleri

    Arjantin, 2016 Copa America finalinde Şili'ye penaltılarla mağlup olurken, 2014 Dünya Kupası'nın ardından ülkesiyle bir büyük kupayı daha finalde kaybeden Messi henüz 29 yaşında gözyaşları eşliğinde milli takımı bıraktığını açıkladı...
  • 10'a çok yakışacak! Lionel Messi... - Spor Haberleri

    Lionel Messi, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Karar anı benim için çok zordu. Soyunma odasında milli takımdaki kariyerimin bittiğini anladım. Arjantin'in şampiyon olması için elimden geleni yaptım ama başaramadım. Bu işte başarılı olamadım" dedi.
  • 10'a çok yakışacak! Lionel Messi... - Spor Haberleri

    Bu açıklama sonrası başta ülkesi Arjantin halkı olmak üzere dünyanın her yerinden destek mesajları alan Messi, aynı yıl milli takıma geri döndüğünü açıkladı.
  • 10'a çok yakışacak! Lionel Messi... - Spor Haberleri

    Messi'nin milli formaya geri dönmesi, Arjantin ve kendi kariyeri açısından bir dönüm noktası oldu. Arjantin, çok kötü bir turnuva geçirdiği 2018 Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etse de Messi, çok sevdiği ülkesi Arjantin'le ilk kupasını 2021 yılında kazanmayı başardı. 
  • 10'a çok yakışacak! Lionel Messi... - Spor Haberleri

    İLK KUPA 34 YAŞINDA GELDİ

    Şeytanın bacağını 2021 Copa America'da kıran Messi'li Arjantin, turnuvanın ev sahibi ve aynı zamanda ezeli rakipleri Brezilya'yı finalde 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Arjantin Milli Takımı ile ilk kupasını 34 yaşında kaldıran Messi, maçın ardından gözyaşlarına hakim olamadı. 
  • 10'a çok yakışacak! Lionel Messi... - Spor Haberleri

    EN BÜYÜK HAYALİNE 1 MAÇ KALDI!

    Arjantin'le kazandığı Copa America zaferi sonrası Messi, gözünü kazanamadığı tek kupa olan Dünya Kupası'na dikti. Sürekli karşılaştırıldığı Pele'nin 3 kez, Maradona'nın ise 2 kez kazandığı kupaya ikinci kez bu kadar çok yaklaşan Messi, son şansını iyi değerlendirmek istiyor. 
  • 10'a çok yakışacak! Lionel Messi... - Spor Haberleri

    Arjantin Milli Takımı'nda ilk kez bu kadar liderlik vasıflarıyla ön plana çıktığı bir turnuva geçiren Messi, milyonlarca hayranı ve onu hayattayken sürekli destekleyen vatandaşı Maradona için kupayı kaldırmak istiyor. 
  • 10'a çok yakışacak! Lionel Messi... - Spor Haberleri

    Tarih boyunca her turnuvada hep kendi hikayesini yaratan Dünya Kupası, bu kez Messi için bekliyor. Milyonlarca futbolseverin Dünya Kupası finali için tek beklentisi var; 'En çok 10'a yakışacak'...
  • 10'a çok yakışacak! Lionel Messi... - Spor Haberleri
  • 10'a çok yakışacak! Lionel Messi... - Spor Haberleri

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