10. Boğaziçi Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu 0:00 / 0:00

AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteklediği Boğaziçi Film Festivali, 21-28 Ekim arasında sinemaseverlerle buluştu.

Boğaziçi Film Festivali Başkanı Ogün Şanlıer, AA'ya yaptığı değerlendirmede "Güzel bir hafta geçirdik. Pandemi ile geçen yılların ardından sinemaseverlerin sinemayı özlediğini fark ettik festivalde. Salonları doldurdular. Yüzde 80'e yakın doluluk oranıyla bir festival geçirdik. Çok mutlu eden bir gelişme" dedi.

İlk kez AKM'de festivalin ödül töreninin yapıldığına işaret eden Şanlıer, "Harika bir ortam. Harika bir yapı. Bu yapıları bize sunan başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Festivalimiz bu yılda 10. yaşına girdi. Kısa sürelerde çok büyük başarılar elde etti. Uluslararası akreditasyonlar aşamasına geldi. Bu da bizim için sevindirici bir gelişme" diye konuştu.

Şanlıer, törende yaptığı açılış konuşmasının ardından festivalin bu yılki onur konuğu Macar senarist ve yönetmen Ildiko Enyedi'ye onur ödülünü takdim etti.

Enyedi, ödülü aldıktan sonra, "Festivale beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ayrıca burada kariyerimin önemli noktalarının altını çizdiğiniz için de çok sağ olun. Burada yarışmacı olan genç filmci arkadaşlar sonunda güzel bir sonuca varıyorsunuz. Bu aldığım ödül de bunu gösteriyor. Hayatımın devamında daha çok film çekmem için bana şans ve umut dileyin" ifadelerini kullandı.

Festivalin Artistik Direktörü Emrah Kılıç ise bu yılki festivale olan ilgiden dolayı memnun olduklarını dile getirerek, "Her geçen yıl daha fazla takipçiye ulaştığımız, salonların dolduğu, sektörün çok daha fazla güvenini kazandığı bir festival oluyoruz. Sektörün de bize desteği var. Yeniliklerle, enerjimizi arttırmaya çalışıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Semih Kaplanoğlu'nun başkanlığını üstlendiği, Christian Jeune, Zeynep Atakan, Biket İlhan ile Irmak Zileli'den oluşan jürinin değerlendirmeleri sonucunda Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda Altın Yunus Büyük ödülünü Selcen Ergun'un yönettiği Kar ve Ayı kazandı.

Kar ve Ayı filmi ayrıca Çiçek Kahraman ile En İyi Kurgu, Florent Herry ile En İyi Görüntü Yönetmeni, Selcen Ergun ve Yeşim Aslan ile En İyi Senaryo ve Merve Dizdar'la En İyi Kadın Oyuncu ödüllerinin sahibi oldu.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Erkek Oyuncu ödülünü ise Karanlık Gece filmindeki rolüyle Berkay Ateş, En İyi Yönetmen ödülünü yine "Karanlık Gece" filmiyle Özcan Alper aldı, En İyi İlk Film ödülü Kabahat adlı yapımla Ümran Safter'in oldu.

EN İYİ BELGESEL

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda bu yıl Oğuzhan Tercan anısına verilen FİLM-YÖN En İyi Yönetmen ödülüne Karanlık Gece ile Özcan Alper, Agah Özgüç anısına adanan SİYAD ödülüne "Bir Umut" filmi ile Ümit Köreken, FİYAB En İyi Yapımcı ödülüne Cüneyt Karakuş'un "Eflatun" filmi değer görüldü.

Festivalin belgesel kategorisinde de En İyi Ulusal Belgesel Film'de birinciliği Mahmut Fazıl Coşkun'un Crossroads adlı yapımı elde etti. Yarışmada Ulusal Belgesel Film Jüri Özel ödülünü Gülben Arıcı'nın Kennedy'nin Doğuşu filmi aldı.

Kısa Kurmaca Film Yarışması kapsamında İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek ödülünü Kasım Ördek'in Birlikte, Yalnız, En İyi Uluslararası Kısa Kurmaca Film ödülünü Anna Fernandez De Paco'nun I Didn't Make İt To Love Her, En İyi Ulusal Kısa Kurmaca Film ödülünü Barış Kefeli ve Nükhet Taneri'nin yönettiği Ben Tek Siz Hepiniz, Ahmet Uluçay Kısa Film Büyük ödülünü ise Joao Gonzalez'in Ice Merchants filmi kazandı.

ULUSLARARASI EN İYİ FİLM ASHKAL

Bu yıl Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda da Nashen Moodley, Urszula Antoniak, Nenad Dukic, Jan Jilek ve Prof. Dr. Şükrü Sim'den oluşan jüri filmleri değerlendirdi.

Yarışmada En İyi Film ödülünü Youssef Chebbi'nin Ashkal filmi kazandı.

En İyi Erkek Oyuncu ödülünü de Love Dog filmindeki performansıyla John Dicks, En İyi Kadın Oyuncu Six Weeks filmiyle Katalin Roman, En İyi Yönetmen A Long Break adlı yapımla Davit Pirtskhalavat, Jüri Özel ödülünü ise Victim filmi aldı.

Avrupa ve Akdeniz Film Eleştirmenleri Federasyonu tarafından Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'ndan da bir filme festivalde bu yıl ilk kez FEDEORA ödülü verildi.

FIPRESCI ve FEDEORA üyesi, akademisyen Rıza Oylum, sinema yazarı Sergey Lavrentiev ve film eleştirmeni Ştefan Dobroiu'dan oluşan jüri FEDERO ödülünü Victim filmine layık gördü.

Festivalin Work in Progress programı kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel ödülünü yönetmen koltuğuna Murad Zaloğlu'nun oturduğu Güneşin Altında Yeni Bir Şey Yok, CGV Mars Film Dağıtım ödülünü ise yönetmenliğini ve yapımcılığını Vuslat Saraçoğlu'nun üstlendiği Bildiğin Gibi Değil filmi aldı.

Pitching Platformu'nda da TRT Ortak Yapım ödülünü yönetmenliğini Yeşim Tonbaz'ın gerçekleştirdiği Hacer, Postbıyık Renk Düzenleme ödülünü ise Ömer Sami Ciminli'nin Rüzgarla Beraber Yönetme filmi kazandı.