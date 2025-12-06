10'da 9'u MSG üyesi

Spotify’ın 2025 yılı için açıkladığı “Türkiye’de En Çok Dinlenenler” listeleri, Musiki Eseri Sahipleri Grubu (MSG) üyelerinin Türkiye müzik endüstrisindeki belirleyici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Açıklanan Top 10 Şarkı listesinde yer alan sanatçıların 9’unun MSG üyesi olması, yerli müzik üretiminin büyük ölçüde MSG çatısı altında gerçekleştiğini net bir şekilde ortaya koydu.

Listede yer alan BLOK3, Semicenk, Era7capone, Lvbel C5, UZI, Sezen Aksu, Poizi, Motive ve AKDO, hem üretimleri hem de yüksek dinlenme oranlarıyla 2025 yılına damgasını vurdu.

Kadın sanatçılar kategorisinde ise Sezen Aksu, Gülşen, Hande Yener, Simge, Sertab Erener, Şebnem Ferah, Melike Şahin ve Bengü gibi müzik dünyasının önde gelen isimlerinin MSG üyesi olması, hem dinleyicilerin kadın sanatçı tercihlerini hem de Türkiye müzik sektörünün üretim odağının büyük ölçüde MSG’de toplandığını bir kez daha gösterdi.

REKLAM

FERHAT GÖÇER: BU BAŞARI TÜM MSG AİLESİ ADINA BÜYÜK BİR GURUR MSG Başkanı Ferhat Göçer, Spotify listelerini şöyle değerlendirdi: Spotify, müzik endüstrisindeki en büyük iş ortaklarımızdan biri. Son dönemde basına da yansıyan taleplerimizi olumlu şekilde karşılayarak eser sahiplerine ve üreticilere gereken desteği verdiğini gösterdi. En çok dinlenen Top 10 listesinde 9 MSG üyesinin yer alması bizim için büyük bir gurur kaynağı. Aynı şekilde yılın en çok dinlenen kadın eser sahiplerinin tamamının MSG üyesi olması beni ayrıca çok mutlu etti. Tüm MSG üyelerini, özellikle bu yıl listelerde yer alan sanatçılarımızı yürekten tebrik ediyor, başarılarıyla gurur duyduğumuzu belirtmek istiyorum.

Ferhat Göçer, açıklamasında genç sanatçıların başarısına da özel vurgu yaptı: Top 10 listesinde genç MSG üyelerini görmek, sektörün geleceğine dair umutlarımızı güçlendiriyor. Müziğin dönüşümü hızla devam ediyor; özellikle yapay zeka, üretim süreçlerini kökten değiştiriyor. Bu nedenle yapay zeka katkılı eserlerin de meslek birlikleri tarafından kayıt altına alınması büyük önem taşıyor. Bu adım hem şeffaflığı hem de üretimin kalitesini artıracak; geleceğin müzik ekosistemini çok daha sürdürülebilir bir zemine taşıyacaktır.