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10 katlı inşaattan düşen işçi öldü

Osmaniye'de 30 yaşındaki Suriyeli Hösem Elturku, çalıştığı 10 katlı inşaatın en üst katından düşerek, hayatını kaybetti

osmaniye
DHA

Olay, saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Duvar ustası olarak çalışan Suriyeli Hösem Elturku, el arabası ile harç taşıdığı sırada dengesini kaybedip, 10 katlı binanın en üst katından düştü. Elturk, olay yerinde hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Elturku'un cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk babası Hösem Elturku'un yaklaşık 2 yıl önce Osmaniye'ye geldiği öğrenildi.

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