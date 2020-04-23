DHA

Olay, saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Duvar ustası olarak çalışan Suriyeli Hösem Elturku, el arabası ile harç taşıdığı sırada dengesini kaybedip, 10 katlı binanın en üst katından düştü. Elturk, olay yerinde hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Elturku'un cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk babası Hösem Elturku'un yaklaşık 2 yıl önce Osmaniye'ye geldiği öğrenildi.