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        Haberler Gündem Güncel Okul saldırısında inceleme: "Tüylerimiz diken diken oldu" | Son dakika haberleri

        10 kişinin öldüğü okulda inceleme yapan Komisyon Başkanı Beyazıt: Tüylerimiz diken diken oldu

        TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ve üyeleri, Kahramanmaraş'ta, 1 öğretmen ile 9 öğrencinin silahlı saldırıda hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu. Beyazıt, "Tabii buradaki olan hadise son derece vahim. Çok kısa bir süre içerisinde çok fazla silahla, çok büyük bir katliam yapılıyor. Dolayısıyla yerinde gördüğümüz zaman da gerçekten tüylerimiz diken diken oldu" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 13:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Okul saldırısında inceleme: "Tüylerimiz diken diken oldu"

        Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da 2 ayrı okulda yaşanan silahlı saldırıların ardından kurulan meclis araştırma komisyonu, saha çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş’a geldi.

        DHA'nın haberine göre AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt’ın başkanlığındaki komisyon, çalışmalarına 15 Nisan’da İsa Aras Mersinli’nin tutuklu babası Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli’ye ait silahlarla saldırı gerçekleştirdiği Ayser Çalık Ortaokulu’nda incelemelerde bulundu.

        "VERİN BİZE PARÇALAYACAĞIZ" ŞEKLİNDE BİR TEPKİ VARDI

        Komisyon Başkan Yusuf Beyazıt ve üyeleri, okulda ilk olarak İl Emniyet Müdür Yardımcısı Vahdet Korkmaz’dan bilgi aldı. Olay yerine ilk gelenlerden olan Korkmaz, komisyona okula geldikten sonra yaşanılanları anlatarak, “Olay yerine geldiğimizde yaralı çocukları 112 ambulanslarla beraber hastaneye intikal ettirdik, vefat edenleri de morga koyup akşamleyin ailelerin bir kısmıyla görüşüp sabahleyin teslim ettik. Olayı gerçekleştirip vefat eden çocuk üst kısımdaydı. Onu da aynı şekilde, vatandaşın baskısı yoğun olduğundan dolayı ‘Verin bize parçalayacağız’ şeklinde bir tepki vardı. Zırhlı araca koyarak, zırhlı araçla naklettik” dedi.

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        Yusuf Beyazıt ve beraberindekiler daha sonra saldırının gerçekleştiği ikinci kata çıktı. Öğretmen ve öğrencilerin öldürüldüğü sınıflarda inceleme yapan komisyon, olay günüyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

        "KOMİSYONUMUZ, TÜM DETAYLARIYLA DEĞERLENDİRECEK"

        Yaklaşık 25 dakika süren inceleme sonunda dışarı çıkan TBMM Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, okuldan ayrılmadan önce değerlendirmelerde bulundu. Okul saldırısının sadece Kahramanmaraş’ı değil tüm Türkiye’yi yasa boğduğunu belirten Beyazıt, olayın ardından Meclis’te tüm partilerin oy birliğiyle komisyon kurulduğunu belirtti. Beyazıt, şunları söyledi:

        “Komisyonumuz şu anda incelemelerini yapıyor. Bu olayın gerçekleştiği okulda da gereken incelemeleri, değerlendirmeleri yapıyoruz. Şimdi bundan sonra biz ilgili kurumları, ailelerimizi de dinleyerek olaya müdahil ve müzahir olma noktasında gereken araştırmalarımızı, çalışmalarımızı yapma gayreti içerisinde olacağız. Tabii buradaki olan hadise son derece vahim. Çok kısa bir süre içerisinde çok fazla silahla, çok büyük bir katliam yapılıyor. Dolayısıyla yerinde gördüğümüz zaman da gerçekten tüylerimiz diken diken oldu. Ben bu vesileyle milletvekili arkadaşlarımıza, komisyonumuzun değerli üyesi arkadaşlarımıza da ben sabırlar niyaz ediyorum. Şimdi gittikten sonra bu gereken incelemeleri, değerlendirmelerini yapacağız. Zaten bununla ilgili buna benzer olaylar olmasın diye, başka okullarımızda, başka çocuklarımıza buna benzer hadiseler olmasın diye de bütün bir çalışmayı, gayretimizi geniş çapta tutarak çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Çok fazla açıklama yapmak istemiyorum. Çok fazla üzgünüz. Bu acıyı sizler zaten gördünüz, yaşamak, tarif etmek de mümkün değil. Allah'tan ben hakikaten ailelerimize sabırlar niyaz ediyorum. Son derece büyük bir acı. Bunlar yavrularımız, çocuklarımız. Onun için Allah rahmet eylesin. Zaten Allah'ın rahmeti içerisinde onlar Cennet-i Ala'dalar. İnşallah buna benzer hadiseler bundan sonra meydana gelmez. Komisyonumuz da tüm detaylarıyla, tüm titizlikleriyle bütün bu çalışmaları değerlendirecekler. Ne gerekiyorsa ne tür bir teklifleri gerekiyorsa bunlar yapılarak en azından bunlarla ilgili çalışmalarımızı tamamlayacağız.”

        "AİLELER VE ÖĞRETMENLERLE GÖRÜŞECEK"

        Komisyon daha sonra okuldan ayrılarak çalışmalarına devam etmek üzere Kahramanmaraş Valiliği’ne geçti.

        2 gün Kahramanmaraş’ta kalacak olan komisyon, çalışmalar kapsamında okulun öğretmen ve idarecileri ile saldırıda yaşamını yitirenler ve yaralananların aileleriyle görüştükten sonra pazar günü Şanlıurfa’ya geçecek.

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