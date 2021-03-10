Kapalıçarşı esnafı Rıdvan Levit, dövizden kaynaklı altının fiyatlarında biraz yükselme olduğunu söyleyerek, “Uzun vadede beklediğimiz bir durumdu. 2 ay içerisinde gram altında 120-130 lira gibi bir gerileme olmuştu. Ufaktan bunun toparlamasını göreceğiz. Altın uzun vadede hep yukarı yönlü hareket eden bir yatırım aracı olmuştur. Genelde yatırım amaçlı olarak gram altın ve çeyrek altına daha çok talep oluyor. Yatırımcı kenara attığı para ile her zaman altın alabilir. Altın, uzun vadede yatırımcısına para kazandıran bir yatırım aracıdır. Altın fiyatlarına bakacak olursak; gram altın 425 lira, çeyrek altın 700 lira, Cumhuriyet altını ise 2 bin 860 liradan işlem görüyor” diye konuştu.