10 metreden fabrika bahçesine düştü: 2 ölü

Denizli'de, kaldırıma çarparak, fabrika bahçesine düşen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Buldan Şehir Kabristanı yakınlarında meydana geldi. Kırsal Karaköy Mahallesi'ndeki tarlalarına gitmek için kendisi gibi tekstil işçisi olan arkadaşı Fevzi Maden (45) ile yola çıkan Adem Uzuner'in (45) kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp, kaldırıma çarptı.

Savrulan otomobil, 10 metre yükseklikten yol kenarındaki tekstil fabrikasının bahçesine uçtu. Otomobildeki Uzuner ile Maden, hayatını kaybetti. Cenazeler, Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.