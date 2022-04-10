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Türkiye koronavirüs vaka sayıları her akşam "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. 2019 yılında ortaya çıkan ve 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını yavaş yavaş etkisini kaybetmeye başladı. Günlük korona vaka sayıları 5 bin civarında seyrediyor. İşte koronavirüs son durum hakkında merak edilenler...

10 NİSAN KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI TABLOSU AÇIKLANDI

Türkiye'de son 24 saatte 172 bin 481 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 609 kişinin testi pozitif çıkarken 32 kişi yaşamını yitirdi.

9 NİSAN 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 172 bin 461 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı, 32 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 172 bin 461 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı, 32 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 7 bin 315 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,39, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,11 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 211 bin 194 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.