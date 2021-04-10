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HaberlerSağlık10 Nisan koronavirüs tablosu açıklanıyor! Bugün korona vaka sayısı kaç? (Vaka sayısı 10 Nisan 2021)
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10 Nisan koronavirüs tablosu açıklanıyor! Bugün korona vaka sayısı kaç?

Koronavirüs vaka sayısında endişe veren artış devam ediyor. En güncel koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti. Peki 10 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte en güncel koronavirüs tablosu ve haberler...

10 Nisan koronavirüs tablosu açıklanıyor! Bugün korona vaka sayısı kaç? (Vaka sayısı 10 Nisan 2021)

Koronavirüs vaka sayısı her akşam Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanıyor. En güncel koronavirüs tablosuna göre; son 24 saatte 35 bin 786 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 268 bin 678'e yükseldi. İşte son dakika koronavirüs haberleri...

10 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

10 Nisan koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

9 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 408 oldu.

Son 24 saatte 35 bin 786 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 268 bin 678'e yükseldi.

Toplam test sayısı 40 milyon 994 bin 845'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 745 bin 657, vefat sayısı 33 bin 454, ağır hasta sayısı 2 bin 658 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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