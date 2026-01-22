Habertürk
        10 tonluk uyuşturucu soruşturmasında 10 tutuklama

        10 tonluk uyuşturucu soruşturmasında 10 tutuklama

        İspanyolların okyanusta 10 ton uyuşturucuyla yakaladığı gemi operasyonuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 2 şüpheli için ise adli kontrol kararı verildi

        Giriş: 22.01.2026 - 00:57 Güncelleme: 22.01.2026 - 01:21
        10 tonluk uyuşturucu soruşturmasında 10 tutuklama
        İspanya'nın Kanarya Adaları açıklarında bir gemide ele geçirilen 10 ton kokaine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. 12 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Çetin Gören dahil 10 şüpheli, tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, 2 şüpheli için adli kontrol talep edildi.

        10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 2 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL VERİLDİ

        Hakimlikçe, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından tutuklanan şüpheliler şu şekilde: Çetin Gören, Engin Çavuş, Mesut Yalçın, Fares Diab, Semra Almassri, Ahmad Almassri, Abdurrahman Khalleefah Sulayman Madı, Mehmet Murat Buldanlıoğlu, İbrahim Yılmaz, Hasan Can.

        Haklarında adli kontrol hükümleri uygulanan isimler ise şöyle: Ahmet Aslan, Mehmet Bülent Aymen.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

