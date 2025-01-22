Özdemir, temel kısmında taş ve beton kullanıldığını belirterek, şunları kaydetti: "Her katta sekiz sıra saman balyası var. Yerden yüksekliği de yaklaşık 2,5 metre. Kat arasında straforla doldurulmuş ağaç plak var. İç ve dış cepheleri beton sıvayla kaplandı. Bir evin içerisinde ne varsa bizim evimizde de onlar var. Olumsuz söylemler karşısında mahcup olmaktan korktuk ama başardık. İnşaat bitene kadar geceleri çok az uyuduk. Evimiz çok sağlam. Yazın serin, kışın ise ortalama 1 ton kömürle bütün odalar sıcacık oluyor."