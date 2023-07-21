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        Haberler Para Körfez'den 20 yılda 12.3 milyar dolar geldi - Para Haberleri

        Körfez'den 20 yılda 12.3 milyar dolar geldi

        Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında 50.7 milyar dolar değerinde imzalar atılırken iki ülke arasındaki doğrudan yatırım ve dış ticaret verileri bu rakamın büyüklüğünün daha net anlaşılmasını sağlıyor. Son 20 yılda BAE'den Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımlar 4.8 milyar dolar oldu. Bu dönemde Körfez ülkelerinden gelen toplam doğrudan yatırım ise 12.3 milyar doları buldu. Bunun yanında Türkiye ile BAE arasında dış ticaret hacminin 5 yılda 25 milyar dolara çıkarılması hedefi kondu. 2022 yılında iki ülke arasında 4.8 milyar dolarlık ticaret yapılırken, Türkiye ile tüm Körfezin toplam dış ticaret hacmi 19.7 milyar dolara ulaştı

        Selim Karahan
        skarahan@haberturk.com
        Giriş: 21.07.2023 - 11:15
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        Körfez'den 20 yılda 12.3 milyar dolar geldi
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        Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan 50.7 milyar dolarlık toplam değere sahip 13 anlaşma imzalandı. Söz konusu anlaşmalar kapsamında enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayii, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi kararlaştırıldı.

        Bu kapsamında BAE'nin Türkiye'den 8.5 milyar dolarlık deprem tahvili satın alması öngörüldü. Bunun yanında Eximbank üzerinden Türk şirketlerine 3 milyar dolarlık ihracat kredisi kullandırılması hususunda anlaşmaya varıldı.

        Son dönemde Körfez ülkeleriyle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için çabalara hız verilirken son 20 yıldaki doğrudan yatırım verilerine bakıldığında yapılan son anlaşmaların büyüklüğü daha iyi anlaşılıyor.

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        TOPLAM PAYLARI YÜZDE 6.8

        2002-2023 Mart ayı arasında Türkiye'ye 181 milyar 22 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım geldi. Bunun 12 milyar 371 milyon doları yani toplam yatırımların yüzde 6.8'i Körfez ülkelerinden geldi.

        Yıllara göre Körfez ülkelerinden gelen doğrudan yatırımlar (milyon dolar):

        Yıl BAE Katar S. Arabistan Kuveyt Bahreyn Toplam
        2002 1 4 5
        2003
        2004 5 38 43
        2005 1.625 2 20 24 1671
        2006 1.548 23 123 88 1782
        2007 183 10 77 36 306
        2008 148 126 1.312 330 47 1963
        2009 6 34 73 96 209
        2010 104 52 39 193 388
        2011 89 50 9 43 5 196
        2012 52 46 439 271 131 939
        2013 176 469 39 185 11 880
        2014 115 8 10 197 34 364
        2015 80 350 17 7 6 460
        2016 26 420 21 73 540
        2017 54 113 12 67 6 252
        2018 12 294 10 137 4 457
        2019 33 570 13 69 685
        2020 65 400 12 60 24 561
        2021 449 150 3 602
        2022 20 11 1 26 58
        2023 Mart 8 2 10
        TOPLAM 4.794 3.059 2.010 1.966 542 1.2371

        BAE İLK SIRADA

        Son 20 yılda Körfez'den Türkiye'ye en çok doğrudan yatırım 4 milyar 794 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) geldi Bu ülkeyi 3 milyar 59 milyon dolarla Katar ve 2 milyar 10 milyon dolarla Suudi Arabistan takip etti.

        İmzalanan anlaşmalar kapsamında bunun yanında BAE ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacminin 5 yılda 25 milyar dolara çıkarılması da yer aldı. Geçen yıl Türkiye BAE'ye 4.8 milyar dolarlık ihracat yaparken bu ülkeden 4.4 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 9.2 milyar dolar oldu.

        TOPLAM DIŞ TİCARET HACMİ 19.7 MİLYAR DOLAR

        Geçen yıl Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle toplam dış ticaret hacmi ise 19.7 milyar dolar oldu. Önceki 4 yılda dış ticaret hacmi 14-15 milyar dolar seviyelerindeyken 2022'de önemli bir ivmelenme yakalandı.

        Yıl Ülke İhracat ($) İthalat ($)
        2018 Suudi Arabistan 2.635.999.737 2.318.410.526
        Kuveyt 533.895.441 144.372.194
        Bahreyn 298.704.176 186.842.192
        Katar 1.096.417.030 335.319.873
        BAE 3.137.496.888 3.780.736.181
        Umman 422.222.111 67.440.855
        Toplam 8.124.735.383 6.833.121.821
        2019 Suudi Arabistan 3.184.923.577 1.922.407.331
        Kuveyt 543.935.455 97.036.843
        Bahreyn 261.190.817 174.708.016
        Katar 1.162.613.429 264.707.228
        BAE 3.517.972.799 4.336.899.045
        Umman 613.489.409 178.803.628
        Toplam 9.284.125.486 6.974.562.091
        2020 Suudi Arabistan 2.388.773.536 1.658.213.170
        Kuveyt 541.416.491 46.785.662
        Bahreyn 196.287.572 198.403.140
        Katar 912.039.805 275.981.701
        BAE 2.717.038.087 5.566.511.780
        Umman 478.320.395 326.026.373
        Toplam 7.233.875.886 8.071.921.826
        2021 Suudi Arabistan 215.015.214 3.259.065.679
        Kuveyt 637.270.988 89.376.809
        Bahreyn 166.895.571 338.723.198
        Katar 1.102.165.183 497.548.952
        BAE 5.179.390.859 2.358.476.856
        Umman 433.252.746 1.038.679.559
        Toplam 7.733.990.561 7.581.871.053
        2022 Suudi Arabistan 941.941.802 4.001.905.274
        Kuveyt 646.980.565 229.961.231
        Bahreyn 200.113.072 640.004.107
        Katar 1.426.598.087 589.052.640
        BAE 4.829.255.204 4.359.707.942
        Umman 405.065.981 1.441.618.579
        Toplam 8.449.954.711 11.262.249.773
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