Körfez'den 20 yılda 12.3 milyar dolar geldi Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında 50.7 milyar dolar değerinde imzalar atılırken iki ülke arasındaki doğrudan yatırım ve dış ticaret verileri bu rakamın büyüklüğünün daha net anlaşılmasını sağlıyor. Son 20 yılda BAE'den Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımlar 4.8 milyar dolar oldu. Bu dönemde Körfez ülkelerinden gelen toplam doğrudan yatırım ise 12.3 milyar doları buldu. Bunun yanında Türkiye ile BAE arasında dış ticaret hacminin 5 yılda 25 milyar dolara çıkarılması hedefi kondu. 2022 yılında iki ülke arasında 4.8 milyar dolarlık ticaret yapılırken, Türkiye ile tüm Körfezin toplam dış ticaret hacmi 19.7 milyar dolara ulaştı

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan 50.7 milyar dolarlık toplam değere sahip 13 anlaşma imzalandı. Söz konusu anlaşmalar kapsamında enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayii, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi kararlaştırıldı.

Bu kapsamında BAE'nin Türkiye'den 8.5 milyar dolarlık deprem tahvili satın alması öngörüldü. Bunun yanında Eximbank üzerinden Türk şirketlerine 3 milyar dolarlık ihracat kredisi kullandırılması hususunda anlaşmaya varıldı.

Son dönemde Körfez ülkeleriyle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için çabalara hız verilirken son 20 yıldaki doğrudan yatırım verilerine bakıldığında yapılan son anlaşmaların büyüklüğü daha iyi anlaşılıyor.

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TOPLAM PAYLARI YÜZDE 6.8

2002-2023 Mart ayı arasında Türkiye'ye 181 milyar 22 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım geldi. Bunun 12 milyar 371 milyon doları yani toplam yatırımların yüzde 6.8'i Körfez ülkelerinden geldi.

Yıllara göre Körfez ülkelerinden gelen doğrudan yatırımlar (milyon dolar):

Yıl BAE Katar S. Arabistan Kuveyt Bahreyn Toplam 2002 1 4 5 2003 2004 5 38 43 2005 1.625 2 20 24 1671 2006 1.548 23 123 88 1782 2007 183 10 77 36 306 2008 148 126 1.312 330 47 1963 2009 6 34 73 96 209 2010 104 52 39 193 388 2011 89 50 9 43 5 196 2012 52 46 439 271 131 939 2013 176 469 39 185 11 880 2014 115 8 10 197 34 364 2015 80 350 17 7 6 460 2016 26 420 21 73 540 2017 54 113 12 67 6 252 2018 12 294 10 137 4 457 2019 33 570 13 69 685 2020 65 400 12 60 24 561 2021 449 150 3 602 2022 20 11 1 26 58 2023 Mart 8 2 10 TOPLAM 4.794 3.059 2.010 1.966 542 1.2371

BAE İLK SIRADA

Son 20 yılda Körfez'den Türkiye'ye en çok doğrudan yatırım 4 milyar 794 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) geldi Bu ülkeyi 3 milyar 59 milyon dolarla Katar ve 2 milyar 10 milyon dolarla Suudi Arabistan takip etti.

İmzalanan anlaşmalar kapsamında bunun yanında BAE ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacminin 5 yılda 25 milyar dolara çıkarılması da yer aldı. Geçen yıl Türkiye BAE'ye 4.8 milyar dolarlık ihracat yaparken bu ülkeden 4.4 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 9.2 milyar dolar oldu.

TOPLAM DIŞ TİCARET HACMİ 19.7 MİLYAR DOLAR

Geçen yıl Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle toplam dış ticaret hacmi ise 19.7 milyar dolar oldu. Önceki 4 yılda dış ticaret hacmi 14-15 milyar dolar seviyelerindeyken 2022'de önemli bir ivmelenme yakalandı.

Yıl Ülke İhracat ($) İthalat ($) 2018 Suudi Arabistan 2.635.999.737 2.318.410.526 Kuveyt 533.895.441 144.372.194 Bahreyn 298.704.176 186.842.192 Katar 1.096.417.030 335.319.873 BAE 3.137.496.888 3.780.736.181 Umman 422.222.111 67.440.855 Toplam 8.124.735.383 6.833.121.821 2019 Suudi Arabistan 3.184.923.577 1.922.407.331 Kuveyt 543.935.455 97.036.843 Bahreyn 261.190.817 174.708.016 Katar 1.162.613.429 264.707.228 BAE 3.517.972.799 4.336.899.045 Umman 613.489.409 178.803.628 Toplam 9.284.125.486 6.974.562.091 2020 Suudi Arabistan 2.388.773.536 1.658.213.170 Kuveyt 541.416.491 46.785.662 Bahreyn 196.287.572 198.403.140 Katar 912.039.805 275.981.701 BAE 2.717.038.087 5.566.511.780 Umman 478.320.395 326.026.373 Toplam 7.233.875.886 8.071.921.826 2021 Suudi Arabistan 215.015.214 3.259.065.679 Kuveyt 637.270.988 89.376.809 Bahreyn 166.895.571 338.723.198 Katar 1.102.165.183 497.548.952 BAE 5.179.390.859 2.358.476.856 Umman 433.252.746 1.038.679.559 Toplam 7.733.990.561 7.581.871.053 2022 Suudi Arabistan 941.941.802 4.001.905.274 Kuveyt 646.980.565 229.961.231 Bahreyn 200.113.072 640.004.107 Katar 1.426.598.087 589.052.640 BAE 4.829.255.204 4.359.707.942 Umman 405.065.981 1.441.618.579 Toplam 8.449.954.711 11.262.249.773