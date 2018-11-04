Bursa'da, dünyanın dört bir köşesindeki camilere 50 yıldır alem yapan 70 yaşındaki Ayhan Savut, 3 ay boyunca gece gündüz çalışıp Türkiye genelindeki 20 cami için ürettiği alemleri, babadan kalma iş yerinde depoladı. Gece yarısı işyerinin önüne kamyonla gelen hırsızlar kapıyı kırıp içeriye girdi. Maddi değeri 100 bin lirayı bulan alemi gecenin karanlığında kamyona yükleyen kimliği belirsiz şüpheliler ortadan kayboldu.

PARMAK İZİ VE KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ALINDI

İHA'da yer alan habere göre sabah işyerine geldiğinde hırsızlığı farkeden Savut, polise haber verdi. İşyerinde parmak izi çalışması yapan ekipler çevredeki tüm güvenlik kamerası görüntülerini de toplayarak hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Türkiye’de bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıdaki alem ustalarından biri olan ve aynı zamanda devlet sanatçısı unvanı bulunan alem ustası Ayhan Savut, 100 bin lira değerindeki bir kamyon dolusu alemin bulunamamasına tepki gösterdi. Savut, çalınan alemlerini göz nuru olduğunu söyleyerek bir an önce bulunmasını istedi.

"BİR AN ÖNCE BULUNMASINI İSTİYORUM"

Türkiye’deki çeşitli camiler için gece gündüz çalışarak yaptığı alemlerin bir gecede çalındığını ifade eden Ayhan Savut, “Yaklaşık 3 aylık çalışma sonucu yaptığım alemler bir gecede çalındı. Çalınan alemlerin değeri 100 bin liraydı. Çalındıktan sonra emniyet güçlerine haber verdik gelip incelediler, çevredeki güvenlik kameralarını aldır, ama hâlâ ses seda yok. Biran önce alemlerin bulunup ait oldukları yerler olan camilere gönderilmesini istiyorum” dedi.

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