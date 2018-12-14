Hindistan’ın en zengini Mukesh Ambani'nin 27 yaşındaki kızı Isha Ambani ile milyarder Ajay Piramal’ın 33 yaşındaki oğlu Anand Piramal'in 8 Aralık’ta başlayan düğünü sona erdi. Düğüne yüzlerce film yıldızı katılırken ABD'li pop şarkıcısı Beyonce sahne aldı. Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın da katıldığı düğüne davetlilerin 100 uçakla taşındığı belirtiliyor.

Davetliler arasında Amerikan medya kuruluşu Huffington Post'un sahibi Arianna Huffington, dünyanın en zengin iş adamlarından Lakshmi Mittal ve ünlü kriketçi Sachin Tendulkar da vardı. Düğüne ünlü Bollywood yıldızlarından Aamir Khan, Shahid Kapoor ve Arjun Kapoor katılırken Bollywood’un Kralı olarak bilinen usa oyuncu Shah Rukh Khan da onur konuğu olarak katıldı.



Düğünün sahibi Mukesh Ambani ve eşi Nita, kızları Isha yaklaşı 5 bin 200 davetliye elleriyle yemek servisi yaptı. Gelin Isha’nın düğününe davet edilen evsizlere şahsen yemek servisi yapması da dikkat çekti. Düğün için altından davetiye bastırılmış, düğüne katılanlara etkinliği takip etmek için özel yazılım bile geliştirilmişti. Düğün için 100 milyon dolar (yaklaşık 535 milyon lira) harcandı.

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