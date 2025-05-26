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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 100 milyon dolarlık ıslak mendil yatırımı - İş-Yaşam Haberleri

        100 milyon dolarlık ıslak mendil yatırımı

        Kişisel bakım, bebek bakım ürünleri, hijyen ve ev temizlik ürünleri ile ıslak mendil üreticisi Aksan Kozmetik, Sakarya'da 100 milyon dolarlık yatırım ile Avrupa'nın en büyük ıslak mendil üretim tesisini kurmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 17:14 Güncelleme: 26.05.2025 - 17:14
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        100 milyon dolarlık ıslak mendil yatırımı
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        Yeni tesis, Sakarya Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi'nde 2026 yılının ilk çeyreğinde temel atma töreniyle inşasına başlanacak şekilde planlanıyor. Toplamda 100 bin metrekare alan üzerinde yükselecek fabrikanın 80 bin metrekaresi kapalı alan olacak. Tam otomasyon teknolojisiyle donatılacak tesiste yaklaşık 800 kişilik istihdam sağlanacak. İnşaatın, başladıktan sonra bir yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

        Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu, yatırımla ilgili, “Procter & Gamble (P&G) ile gerçekleştirdiğimiz FAIRY markalı yüzey temizleme havlu ürün serisi özelindeki lisans iş birliği sonrası, Hadımköy’deki mevcut fabrikamızın kapasitesinin yetersiz kaldığını gördük. Bu nedenle Sakarya’da yeni bir üretim üssü kurmaya karar verdik. Yeni tesisle birlikte Aksan Kozmetik’in üretim kapasitesini yaklaşık 5 kat artırarak aylık 30 milyon paket seviyesine çıkarması hedefleniyor. Bu yatırımla global ölçekte önemli bir ıslak mendil üreticisi olarak konumlanacağız. Uzun vadede ise, en yakın rakibimizin yaklaşık 5 katı ihracat gerçekleştirerek sektörde ihracat lideri olmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

        Yeni tesisin devreye alınmasıyla birlikte Ar-Ge yatırımlarını artıracaklarını vurgulayan Zafer Kutanoğlu, “Yüzey ve mop uyumlu yer temizleme havluları üretiminde yakaladığımız ivme ile orta vadede bu ürünleri aşamalı olarak tüm dünya ülkelerine ulaştırmayı hedefliyoruz. Yüzey ve Yer temizleme kategorisindeki büyümemiz sayesinde 2024 yılında %25 oranında büyüme kaydederek 50 milyon dolar ciroya ulaştık. Bu başarıda Ar-Ge merkezimizde geliştirilen, tüm yüzeylerde iz bırakmadan temizlik sağlayan yenilikçi formülümüz önemli rol oynadı” dedi.

        Türkiye’de yaklaşık 250 milyon dolar büyüklüğe sahip yüzey temizleme mendilleri pazarında yaklaşık %25’e yakın pazar payının bulunduğu aktarılan Aksan Kozmetik'in yeni yatırımıyla iç pazarda da lider oyuncular arasında yerini sağlamlaştırmayı hedeflediği aktarıldı.

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