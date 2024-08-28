"İNŞALLAH BİR AN ÖNCE İYİLEŞECEK"

Türkan Şoray ayrıca Yeşilçam'da birçok filmde birlikte başrol oynadığı meslektaşı Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında da konuştu. Şoray; "Bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum. İnşallah bir an önce iyileşecek belki bir projede birlikte yer alırız" diye konuştu.