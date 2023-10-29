100. Yıl Marşı sözleri: Kenan Doğulu, Kıraç ve Norm Ender 100. Yıl Marşı sözleri
Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak üç müzisyen tarafından 100. Yıl Marşı hazırlandı. Hazırlanan 100. yıl marşları heyecanla dinlenirken marşların sözleri de merak ediliyor. İşte Kenan Doğulu, Kıraç ve Norm Ender'in hazırladığı 100. Yıl Marşı sözleri...
Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusu hazırlanan marşlarla katlanarak devam ediyor. Kenan Doğulu, Kıraç ve Norm Ender tarafından hazırlanan 100. yıl marşları şimdiden milyonlar tarafından söylenmeye başladı. Öte yandan 100. Yıl Marşı sözleri merak edilip araştırılıyor. İşte 100. yıl Marşı sözleri...
NORM ENDER'İN 100. YIL MARŞI (PARLA) SÖZLERİ
Yürüyoruz arkadaş-lar, içimde bir telaş var
Bu kutlu gün bizim; zafer, düğün bizim
Görüyoruz arkadaşlar; darbeler, savaşlar
Sırtımız yere gelmiyor bizim
Düşmanız esarete, önderimle karşıyız
Mavi gözlerin gibi biz bu yurda aşığız
Duysun cihan, duysun biriz
Duysun bizim bu gök, deniz
Parla hilal ve yıldızım
Parla beyaz ve kırmızım
Türk'ün yolu Cumhuriyet
Parla, 100 yaşındasın
Parla hilal ve yıldızım
Parla beyaz ve kırmızım
Sensin yolum Cumhuriyet
Parla, 100 yaşındasın
[Bölüm 2]
Yürüyoruz arkaş-lar, bu yolda dik yamaçla
Zor ne bilmeyiz, biz pes etmeyiz
Görüyoruz arkadaşlar, ufukta bir amaç var
Yerde, gökteyiz; yaşamla milletiz
[Ön Nakarat]
Düşmanız esarete, önderimle karşıyız
Mavi gözlerin gibi biz bu yurda aşığız
Duysun cihan, duysun biriz
Duysun bizim bu gök, deniz
[Nakarat]
Parla hilal ve yıldızım
Parla beyaz ve kırmızım
Türk'ün yolu Cumhuriyet
Parla, 100 yaşındasın
Parla hilal ve yıldızım
Parla beyaz ve kırmızım
Sensin yolum Cumhuriyet
Parla, parla, parla; 100 yaşındasın
KENAN DOĞULU (İKİNCİ YÜZYIL) SÖZLERİ
Merhaba Güzellikler Yurdu
Uygarlıkların Doğduğu
Kardeşliğimiz kazansın hep
Yurtta Sulh Cihanda Sulh
Kutlu Olsun 100 YILLIK CUMHURİYET
Kalplerin beraber attığı
Halkların bir olduğu
Rengarenk insanınla ne güzelsin Türkiye
Kutlu Olsun 100 Yıllık Cumhuriyet
Ayyıldızlı şarkılar yazıp
Söylüyoruz göklere
Yeri göğü inletiriz Türkiye
Yeri göğü inletiriz Türkiye
Kutlu Olsun ikinci yüzyıl
Huzurlu olsun bütün anneler
Bereketi topraktan
Cesareti Ata'dan
Kutlu olsun 100 yıllık Cumhuriyet
Dalgalan şanlı bayrağım
Gölgende hep özgürlük olsun
Ayyıldızlı şarkılar yazıp
Söylüyoruz göklere
Yeri göğü inletiriz Türkiye
Yeri göğü inletiriz Türkiye
Kutlu olsun ikinci yüzyıl
Mutlu olsun bütün çocuklar
Dünyayı kendine
Hayran etsin gençlerim
Kutlu olsun 100 yıllık Cumhuriyet
Masmavi gözleriyle
Yarınları gören
Atatürk'ün izinde
Ayyıldızlı şarkılar yazıp
Söylüyoruz göklere
Yeri göğü inletiriz Türkiye
KIRAÇ'IN 100. YIL MARŞI (100. YIL ÖZGÜRLÜK MARŞI)
Yüzyıllar geçsede yüzıl üstüne
Çekerim cefani başim üstüne
Kalbime yazılmiş büyük aşk ile
Yaşa var ol Türkiye
Yaşa var ol yaşa varol
Yaşa var ol Türkiye
Dünyaları verseler istemem yine
Varsa yoksa sen sen ölesiye
Kalbime kazınmiş büyük aşk ile
Yaşa var ol Türkiye
Yaşa var ol yaşa varol
Yaşa var ol Türkiye
Sen rahat uyu Atam emanet bizde
Çılgın gibi aşığız cumhuriyete
Kalplere yaktığın sönmez ateşle
Yaşa var ol Türkiye
Yaşa var ol yaşa varol
Yaşa var ol Türkiye