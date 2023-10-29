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        Haberler Gündem 100. Yıl Marşı sözleri: Kenan Doğulu, Kıraç ve Norm Ender 100. Yıl Marşı sözleri

        100. Yıl Marşı sözleri: Kenan Doğulu, Kıraç ve Norm Ender 100. Yıl Marşı sözleri

        Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak üç müzisyen tarafından 100. Yıl Marşı hazırlandı. Hazırlanan 100. yıl marşları heyecanla dinlenirken marşların sözleri de merak ediliyor. İşte Kenan Doğulu, Kıraç ve Norm Ender'in hazırladığı 100. Yıl Marşı sözleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 10:58 Güncelleme: 29.10.2023 - 10:58
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        1

        Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusu hazırlanan marşlarla katlanarak devam ediyor. Kenan Doğulu, Kıraç ve Norm Ender tarafından hazırlanan 100. yıl marşları şimdiden milyonlar tarafından söylenmeye başladı. Öte yandan 100. Yıl Marşı sözleri merak edilip araştırılıyor. İşte 100. yıl Marşı sözleri...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        2

        NORM ENDER'İN 100. YIL MARŞI (PARLA) SÖZLERİ

        Yürüyoruz arkadaş-lar, içimde bir telaş var

        Bu kutlu gün bizim; zafer, düğün bizim

        Görüyoruz arkadaşlar; darbeler, savaşlar

        Sırtımız yere gelmiyor bizim

        Düşmanız esarete, önderimle karşıyız

        Mavi gözlerin gibi biz bu yurda aşığız

        Duysun cihan, duysun biriz

        Duysun bizim bu gök, deniz

        Parla hilal ve yıldızım

        Parla beyaz ve kırmızım

        Türk'ün yolu Cumhuriyet

        Parla, 100 yaşındasın

        Parla hilal ve yıldızım

        Parla beyaz ve kırmızım

        Sensin yolum Cumhuriyet

        Parla, 100 yaşındasın

        [Bölüm 2]

        Yürüyoruz arkaş-lar, bu yolda dik yamaçla

        Zor ne bilmeyiz, biz pes etmeyiz

        Görüyoruz arkadaşlar, ufukta bir amaç var

        Yerde, gökteyiz; yaşamla milletiz

        [Ön Nakarat]

        Düşmanız esarete, önderimle karşıyız

        Mavi gözlerin gibi biz bu yurda aşığız

        Duysun cihan, duysun biriz

        Duysun bizim bu gök, deniz

        [Nakarat]

        Parla hilal ve yıldızım

        Parla beyaz ve kırmızım

        Türk'ün yolu Cumhuriyet

        Parla, 100 yaşındasın

        Parla hilal ve yıldızım

        Parla beyaz ve kırmızım

        Sensin yolum Cumhuriyet

        Parla, parla, parla; 100 yaşındasın

        3

        KENAN DOĞULU (İKİNCİ YÜZYIL) SÖZLERİ

        Merhaba Güzellikler Yurdu

        Uygarlıkların Doğduğu

        Kardeşliğimiz kazansın hep

        Yurtta Sulh Cihanda Sulh

        Kutlu Olsun 100 YILLIK CUMHURİYET

        Kalplerin beraber attığı

        Halkların bir olduğu

        Rengarenk insanınla ne güzelsin Türkiye

        Kutlu Olsun 100 Yıllık Cumhuriyet

        Ayyıldızlı şarkılar yazıp

        Söylüyoruz göklere

        Yeri göğü inletiriz Türkiye

        Yeri göğü inletiriz Türkiye

        Kutlu Olsun ikinci yüzyıl

        Huzurlu olsun bütün anneler

        Bereketi topraktan

        Cesareti Ata'dan

        Kutlu olsun 100 yıllık Cumhuriyet

        Dalgalan şanlı bayrağım

        Gölgende hep özgürlük olsun

        Ayyıldızlı şarkılar yazıp

        Söylüyoruz göklere

        Yeri göğü inletiriz Türkiye

        Yeri göğü inletiriz Türkiye

        Kutlu olsun ikinci yüzyıl

        Mutlu olsun bütün çocuklar

        Dünyayı kendine

        Hayran etsin gençlerim

        Kutlu olsun 100 yıllık Cumhuriyet

        Masmavi gözleriyle

        Yarınları gören

        Atatürk'ün izinde

        Ayyıldızlı şarkılar yazıp

        Söylüyoruz göklere

        Yeri göğü inletiriz Türkiye

        4

        KIRAÇ'IN 100. YIL MARŞI (100. YIL ÖZGÜRLÜK MARŞI)

        Yüzyıllar geçsede yüzıl üstüne

        Çekerim cefani başim üstüne

        Kalbime yazılmiş büyük aşk ile

        Yaşa var ol Türkiye

        Yaşa var ol yaşa varol

        Yaşa var ol Türkiye

        Dünyaları verseler istemem yine

        Varsa yoksa sen sen ölesiye

        Kalbime kazınmiş büyük aşk ile

        Yaşa var ol Türkiye

        Yaşa var ol yaşa varol

        Yaşa var ol Türkiye

        Sen rahat uyu Atam emanet bizde

        Çılgın gibi aşığız cumhuriyete

        Kalplere yaktığın sönmez ateşle

        Yaşa var ol Türkiye

        Yaşa var ol yaşa varol

        Yaşa var ol Türkiye

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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