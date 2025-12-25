Son yıllarda sağlıklı yaşam trendlerinin merkezine yerleşen 10000 adım hedefi, basit bir sayıdan çok daha fazlasını ifade ediyor. Gün içinde atılan adımların mesafeye dönüşmesi ise özellikle yürüyüşünü planlamak isteyenler için önemli bir soru işareti yaratıyor. Peki, 10000 adım kaç km? 10000 adım kaç kilometre eder?

10.000 ADIM KAÇ KİLOMETRE EDER?

Günlük fiziksel aktivite hedefleri arasında en çok konuşulan eşiklerden biri 10.000 adım olarak kabul edilir. Ancak bu sayının kilometre karşılığı kişiden kişiye değişir. Bunun temel nedeni adım uzunluğunun herkes için aynı olmamasıdır. Boy, bacak uzunluğu, yürüyüş temposu ve hatta zemin koşulları adım mesafesini doğrudan etkiler. Ortalama bir yetişkin için tek bir adım uzunluğu yaklaşık 70 ila 80 santimetre arasında kabul edilir. Bu ölçüt üzerinden hesaplandığında 10.000 adım yaklaşık olarak 7 ila 8 kilometreye denk gelir. Daha kısa boylu bireylerde bu mesafe 6,5 kilometreye kadar düşebilirken, uzun boylu ve geniş adımlarla yürüyen kişilerde 8 kilometrenin üzerine çıkabilir. Bu nedenle 10.000 adımı sabit bir kilometre değeriyle ifade etmek teknik olarak doğru değildir. Yine de günlük yürüyüş mesafesini zihinde canlandırmak isteyenler için 10.000 adımın yaklaşık bir şehir içi uzun yürüyüş parkuruna karşılık geldiği söylenebilir. Bu mesafe, tempolu yürüyüşle ortalama 90 ila 120 dakika arasında tamamlanabilir.