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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar '102. Yılda 100+2 Süreli Sergi' Kütahya'da

        '102. Yılda 100+2 Süreli Sergi' Kütahya'da

        Cumhuriyetimizin 102. yılı kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "102. Yılda 100+2 Süreli Sergi" projesi doğrultusunda "Tarih, Kültür ve Sanatın Buluştuğu Nokta: Kütahya" Sergisi, 14 Nisan'da Özel Gülsüm Güral Müzesi'nde ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 13:01 Güncelleme: 15.04.2025 - 13:01
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        '102. Yılda 100+2 Süreli Sergi' Kütahya'da
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        Cumhuriyetimizin 102. yılı kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “102. Yılda 100+2 Süreli Sergi” projesi doğrultusunda “Tarih, Kültür ve Sanatın Buluştuğu Nokta: Kütahya” Sergisi, 14 Nisan’da Özel Gülsüm Güral Müzesi’nde ziyarete açıldı. Cumhuriyetimizin kazandırdığı değerleri, Kütahya’nın zengin kültürel mirasıyla bir araya getiren sergide, 10 özel eser ilk kez sanatseverlerle buluşacak. Sergi, 2 Mayıs Cuma gününe kadar Özel Gülsüm Güral Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.

        Kütahya Porselen'in kuruluşundan bugüne ürettiği porselen ürünlerin yanı sıra, 14. yüzyıldan günümüze uzanan Osmanlı saray porselenleri ilekentin dünyaca tanınan ressamların eserlerine ev sahipliği yapan Özel Gülsüm Güral Müzesi’ndeki serginin açılış töreni, Kütahya Valisi Sayın Musa Işın, Kütahya Belediye Başkanı Sayın Eyüp Kahveci, Güral ailesi, il protokolü ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından, Kütahya Valiliği’nin himayelerinde; Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kütahya Müze Müdürlüğü’nün iş birliği ve Kütahya Porselen’in desteğiyle düzenlenen serginin açılışında, Nafi Güral Fen Lisesi müzik grubu, folklor ekibinin sahne aldığı müzik ve dans gösterileri de yer aldı.

        Kütahya Valisi Sayın Musa Işın, serginin açılışında yaptığı konuşmada, müzelerin toplumlar için önemine değinerek, Güral ailesini Kütahya'ya kazandırdıkları özel müze için tebrik etti.Işın, "Milletlerin hafızası yazılı metinler ve müzelerle korunur. Batı'da en etkileyici yapılar müzelerdir. Ülkemizde müzecilik, Batı'daki kadar gelişmemiş olsa da son yıllarda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Hem özel hem de devlet müzeleri artmış ve zenginleşmiştir." dedi.

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        #Kültür ve Turizm Bakanlığı
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