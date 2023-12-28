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        Haberler Gündem 106. Dönem Güvenlik Görevlisi sınavı sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

        106. Dönem Güvenlik Görevlisi sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

        106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik (ÖGG) Sınavı 17 Aralık tarihinde uygulandı. Binlerce kişinin katılımı ile gerçekleşen sınav sonrasında ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih adayların gündemini meşgul etmeye başladı. Belirtilen tarihte gerçekleşen sınavın soru ve cevapları 19 Aralık'ta erişime sunuldu. İşte ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 22:00 Güncelleme: 28.12.2023 - 22:00
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        Özel Güvenlik Sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi sınavına katılım gösteren adaylar sınav sonucu için Emniyet Genel Müdürlüğü'den gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "106. Dönem Güvenlik Görevlisi sınavı sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları EGM tarafından 5 Ocak 2023'te açıklanacak.

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        103. DÖNEM ÖGG SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

        Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı soruları cevap anahtarı 19 Aralık 2023 Salı günü erişime sunuldu.

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        SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

        Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

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        Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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