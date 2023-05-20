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Haberler Yaşam Astroloji 11 Ekim Hangi Burç? 11 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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11 Ekim hangi burç? 11 Ekim burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

11 Ekim'de doğum gününü kutlayan kişiler terazi burcudur. Terazi burcunda doğan kişiler doğuştan hikâye anlatıcılarıdır. Arkadaş canlısı, esprili ve büyüleyici, düşünceli açıklamalar ve eğlencelidir. 11 Ekim Hangi Burç? 11 Ekim tarihinde doğan kişiler terazi burcudur. Terazi burcun Zodyak’ın yedinci burcudur. Venüs gezegeniyle birliktedir ve yedinci evi yönetir. Terazi hukuku, ortaklığı ve adaleti sembolize eder.

11 Ekim Hangi Burç? 11 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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Terazi burcu insanların samimiyet ve hoş sohbetleri vardır. Terazi yalnız kalmaktan korkar. Kolektiften kopma korkusu vardır. Onların ilkel psikolojik yapılarının bir parçasıdır. Terazi bilinmeyenden korkar. Kendi sırlarından korkarlar. Yaşamlarını o kadar karmaşık bir yapıyla düzenleme yeteneğine sahiptirler ki, gerçekten bilinmeyen durumlarla nadiren karşılaşırlar.

11 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

Teraziler hayatlarını sürekli bir korku halinde yaşayacaklarından korkarlar. Korkunun davranışlarını sürekli olarak belirleyeceğinden de korkarlar. Bu korku, mutlu olma yeteneklerini engelleyecektir. Korkuları, hedeflerine ulaşmalarını da engelleyecektir. Teraziler, bir konunun birikerek aşılmaz bir engele dönüşmesinden korkarlar. 11 Ekim burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir? Bir Terazi'nin sorunu monotonluktur. Tekrarlayan herhangi bir eylemden hemen sıkılırlar. Diğer insanların takılıp kaldığı aynı eski kalıplara takılıp kalmaktan nefret ederler. Çeşitliliği ve macerayı arzularlar. Teraziler, meydan okumanın, eğlenmenin ve ilham almanın yollarını bulma konusunda son derece becerikli olabilir.

11 Ekim Yükseleni Nedir?

Tam bir doğum haritasına sahip olmak için Burcunuzu bilmek yeterli mi? Çoğu zaman astroloji hakkında konuştuğumuzda şu soruyu duyarız: "Peki senin yükselenin nedir?" yükselen burcu bilmek, aslında daha derinden ilişki kurduğunuz bir kişiyi tanımanın iyi bir yolu olabilir. 11 Ekim yükseleni nedir? Astrolojide, Zodyak Çemberini 12 Zodyak Evi olan, 12 parçaya bölmek mümkündür. Birinci Evin başladığı nokta yükselendir. Kişinin başkalarına gösterilen kısmını, kişinin "dış" kişiliğini temsil eder. Genellikle Yükselen, bir kişinin görünüşü ve görünüşü hakkında da işaretler verir.

Yükseleninizi belirlemek için doğum tarihi, yeri ve saatine ihtiyacınız var. Yükselen, teknik anlamda, ufuk ile ekliptik arasındaki buluşma noktasıdır, yani Güneş'in Göksel Küre'de bir yılda görünen yolunu temsil eden dairedir. 11 Ekim’de doğan kişiler Terazi burcu olsa dahi herkesin yükseleni farklıdır. Yükseleni bilmenin yolu ise kişinin doğum saatiyle ilgili. Bu nedenle 11 Ekim tarihinde doğan kişilerin yükselen burçları saat farkına göre belirlenmektedir.

11 Ekim'de Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

Astroloji dünyasında içine doğduğumuz burç, kişiliğimizin yolunu belirleyecek bazı özelliklerimizi anlamamıza yarayacaktır. 4 Ekim tarihinde doğanlar etrafındaki kimseyi incitmemeye özen gösteren kişilerdir. İşte 11 Ekim'de doğan yabancı ünlüler ve futbolcular:

Joan Cusack: Amerikalı oyuncu ve komedyen

Cardi B: Amerikalı rapçi ve söz yazarı

Matt Bomer: Amerikalı oyuncu

Luke Perry: Amerikalı oyuncu

Trevor Donovan: Amerikalı oyuncu ve model

Emily Deschanel: Amerikalı oyuncu ve yapımcı

Artie Lange: Amerikalı komedyen ve oyuncu

Daryl Hall: Amerikalı müzisyen, Hall & Oates grubunun solisti

Sean Patrick Flanery: Amerikalı oyuncu ve yazar

Tito Jackson: Amerikalı müzisyen, The Jackson 5 grubunun üyesi

11 Ekim'de Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

11 Ekim tarihinde doğup terazi burcuna sahip olan pek çok ünlü bulunmaktadır. 11 Ekimde doğan Türk ünlüler şunlardır:

Cahit Arf: Türk Matematikçi

Yıldız Kenter: Türk Tiyatro ve Sinema Sanatçısı

Yıldırım Önal: Türk Tiyatro ve Sinema Sanatçısı

Cahit Kaşıkçılar: Sarı bıyık lakabı ile tanınan Türk dizi ve sinema oyuncusu

Gökhan Özoğuz: Türk Şarkıcı

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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