Tarkan aşı oldu! "Geç oldu temiz oldu"

11 Eylül'de İstanbul rap müzik ile sallanacak! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Semt kültürünü ve sokağın isyanını şarkılarına taşıyan genç rapçiler, bu kez de isyanlarını KüçükÇiftlik Park sahnesinden duyuracak. Konser, Moko Yapım, Babba Medya ve URU iş birliğinde 11 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek.

Türkiye ve dünya müzik listelerini sallayan, gerçek adı Utku Yalçınkaya olan ve ilk İstanbul konserini KüçükÇiftlik Park sahnesinde verecek olan Uzi, Güngören’de büyümenin sağladığı sokak kültürü avantajını 7 senedir şarkılarına yansıtarak adını kendi bestesi olan Rap şarkıları ile duyurdu. Rap müzik yapanların aksine çocukluğunda arabeske de ilgi duyan Uzi, "Umrumda Değil" ve "Makine" şarkıları ile gençler arasında sevilmeye başladı.

Sokak isyanının sahneye taşındığı akşamda gerçek adı Doğan Tarda olan rapçi Heijan, Muti ile birlikte sahne alacak. Bağcılar semt çocuğu olan Heijan son olarak 2017 yılında Muti ile birlikte çıkardığı ‘Yansın Geceler" şarkısı ile popüler oldu ve ikili "Davay Davay", "Düşme", "Deli Ediyor" adlı şarkılarıyla genç rapçiler arasında dikkat çekmeyi başardı.