MasterChef Türkiye 2021’de heyecan dolu yeni bölümde 2. dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Dokunulmazlık oyununda her iki takım içinde de yarışmacılar arasında ortam gerildi. Kaybeden takımın oynayacağı bireysel dokunulmazlık oyununda ise 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’ne özel üç şef tarafından yapılan sonsuzluk isimli özel bir yemek yapıldı. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef’te bu akşam ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Mavi takım ile Kırmızı takımın bir kez daha karşılaşacağı takım oyunun konsepti 7 bölge 7 yemek. Şefler, bir saat süre verilen oyunda yapılacak yemekleri açıkladı. Süre sonunda Somer şef, bir takım için kötü haberi verdi. Mavi takımda Hasan'ın tadım yaptığı aynı kaşıkla Tahsin'de bir kez daha kullanınca tatlıları değerlendirme dışında kaldı. İki takımın da yaptığı börülce yemeğinde sap gibi istenmeyen ürün çıkması nedeniyle bu yemek değerlendirilmedi. Kırmızı takım, yapılan yemeklerde rakibine 4-2 üstünlük sağladı ve dokunulmazlığı kazandı.

Günün menüsü şu şekilde;

1- Ekşili malhita çorbası

2- Urtmekli çökelek böreği

3- Deniz börülcesi salatası

4- Zırz salatası

5- Kiremitte balık

6- Ankara tava

7- Muratağa

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Bu akşam dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım, bir kez daha mutfağa girdi. Bireysel dokunulmazlık oyununda çok özel bir yemek yapıldı. Üç şefin birlikte yaptığı ve 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’ne özel “Sonsuzluk” yemeğini en iyi yapan dokunulmazlığı kazanacak. Bu yemek için verilen süre ise bir saat. Süre bitiminde şefler kritik tadımı yaptı. Lezzet ve görsel olarak şeflerin tabağına en yakın şekilde hazırlayan Eren, bireysel dokunulmazlığı kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef’te 12. haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı. Kaybeden Kırmızı takım yarışmacılarının oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununu Burcu kazandı. Onun potaya gönderdiği Araz, ilk eleme adayı oldu. Oylamada ise adı en çok yazılan Azize ise ikinci eleme adayı oldu.

Bu akşam ikinci dokunulmazlığı kaybeden Mavi, ilk olarak bireysel dokunulmazlık oynadı. Dokunulmazlığı kazanan Eren'in söylediği Dilara, üçüncü eleme adayı oldu. Konseyde ise Mavi takım yarışmacıları arasında sert tartışmalar yaşandı. Hasan ile Dilara, Safanur ile Pelin arasındaki tartışmalar geceye damgasını vurdu. Oylamada en çok adı yazılan Pelin, haftanın dördüncü eleme adayı oldu.