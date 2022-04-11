Alman BioNTech, ABD merkezli Matinas BioPharma mRNA aşıları için iş birliği yapacak

Türkiye'de salgının boyutunu gösteren güncel koronavirüs tablosu her akşam "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. 2 sene önce ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını yavaş yavaş etkisini kaybetmeye başladı. Günlük korona vaka sayıları açıklanan son tabloya göre 5 bin civarında seyrediyor. İşte koronavirüs son durum hakkında merak edilenler...

11 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR...

11 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

10 NİSAN KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 172 bin 481 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 609 kişinin testi pozitif çıkarken 32 kişi yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 172 bin 461 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı, 32 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 172 bin 461 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı, 32 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 7 bin 315 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,39, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,11 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 211 bin 194 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.