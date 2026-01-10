Kesinti yaşanacak ilçeler açıklandı! 11 Ocak Pazar İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 11 Ocak Pazar günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve elektriklerin geleceği saatler açıklandı. Bu kapsamda; elektrik kesintisi sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Peki, 11 Ocak Pazar İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak? İşte İstanbul elektrik kesintisi duyuruları...
Giriş: 10.01.2026 - 23:02 Güncelleme: 11.01.2026 - 00:09
1
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) İstanbul'da 11 Ocak Pazar günü çeşitli ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını paylaştı. Kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalle bilgileri de paylaşıldı. İstanbul Avrupa Yakası elektrik kesintisi duyuruları BEDAŞ tarafından günlük olarak yayınlanıyor. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi detayları...
2
3
4
5
6