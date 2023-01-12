Reyting sonuçları 11 Ocak Çarşamba günü ekrana gelen yapımların ardından şekillendi. Şeyh Edebali ve Bala Hatun'un ölüp ölmeyeceği heyecanla beklenirken Kuruluş Osman reytinglerde rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte AB ve total reyting sonuçlarıyla ilgili detaylar...