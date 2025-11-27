11. Yargı Paketi bugün Meclis'e sunuluyor: 11. Yargı Paketi'nde hangi düzenlemeler yer alıyor?
11. Yargı Paketi'nin bugün Meclis'e sunulması bekleniyor. Paketin içinde kamuyounda en fazla gündeme gelen infaz düzenlemesi de yer alıyor. Bunun dışında pakette; suça sürüklenen çocuklar, bilişim suçları, trafik cezaları gibi birçok düzenleme öngörülüyor. Paket hakkında açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11. ve 12. yargı paketleriyle adalet sisteminin etkinliğini artırmayı hedeflediklerini belirtti. İşte, 11. Yargı Paketi maddeleri
11. Yargı Paketi'nin 27 Kasım bugün AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından Meclis’e sunulması bekleniyor. Birçok suçun ele alındığı pakette en dikkat çeken madde, infaz düzenlemesi oldu. Paketin kabul edilmesi halinde ilk aşamada, 50 bin kişiye tahliye kapısı açılacak. Peki, 11. Yargı Paketi'nde içeriğinde neler var? İşte madde madde 11. Yargı Paketi
İNFAZ DÜZENLEMESİ
11. Yargı Paketi'nde ele alınacak konulardan biri de 1 Temmuz 2023 sonrasında hükmü kesinleştiği için pandemi dönemi imkânlarından yararlanamayan kişilerin durumu olacak.
Kovid-19 koşulları nedeniyle Temmuz 2023’te yürürlüğe giren geçici düzenleme, açık cezaevlerinde bulunan hükümlüler için iki temel kolaylık sağlamıştı. Cezasının bitimine beş yıl veya daha az kalanlara talep aranmadan denetimli serbestlik uygulanmış; açık cezaevine ayrılmasına üç yıl veya daha az kalanlara ise üç yıl erken denetimli serbestlik tanınmıştı. Böylece binlerce hükümlü cezaevine hiç dönmeden tahliye edildi. Terör ve örgütlü suçlar ise kapsam dışında bırakıldı.
Ancak bu ayrıcalıktan sadece bir kısmın yararlanması kamuyounda eleştirilere neden oldu. Denetimli serbestlik süresinin yeniden bir yıla düşürülmesi ise tepkileri daha da artırdı.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler pandemi dönemindeki düzenleme sonrası ortaya çıkan eşitsizliğin farkında olduklarını ve Adalet Bakanlığı ile kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini belirterek düzenlemenin pakete eklenmesine işaret etti.
CEZAEVLERİNDE REKOR DOLULUK
İnfaz düzenlemesinin yeniden gündeme gelmesinde cezaevlerindeki yoğunluk da belirleyici oldu. Adalet Bakanlığı’nın 3 Kasım 2025 tarihli güncel verilerine göre cezaevlerinde 428 bin 267 tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Kapasitenin 302 bin 886 olduğu dikkate alındığında cezaevleri yaklaşık 125 bin kişilik bir yük altında. Bu tablo, infaz düzenlemesine duyulan ihtiyacı teknik açıdan da güçlendirdi.
50 BİN KİŞİYE TAHLİYE KAPISI AÇILIYOR
Yapılan etki analizi çalışmalarının ardından AK Parti Grubu, 11. Yargı Paketi içerisine infaz düzenlemesini ekleme kararı aldı. Adalet Bakanlığı’nın teknik çalışmalarını tamamladığı paketin bugün AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından Meclis’e sunulması bekleniyor. Düzenlemenin mevcut çerçevede yasalaşması hâlinde ilk aşamada yaklaşık 50 bin kişinin denetimli serbestliğe geçerek tahliye edilmesi bekleniyor. Bu sayının düzenlemenin kapsamına bağlı olarak ilerleyen dönemde artabileceği değerlendiriliyor.
BİLİŞİM VE DOLANDIRICILIĞA YÖNELİK SUÇLARDA CEZA ARTACAK
"Kiralık IBAN" olarak bilinen ödeme araçlarını veya hesap bilgilerini başkasına verenler 1 ila 3 yıla kadar hapis cezası alacak. Bilişim sistemleri kullanılarak işlenen suçlarda, ilgili banka hesabı 3 güne kadar askıya alınabilecek. Teklifle dolandırıcılığın önlenmesi için bankalarda hesaba tanımlı müşteri kimlik bilgilerine biyometrik ödeme özelliği eklenecek. Ses, parmak izi, yüz ve göz gibi fiziksel özelliklere göre güvenli ödeme yapılması sağlanacak.
TRAFİKTE YOL KESENLER 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALACAK
Trafikte yol kesme, Türk Ceza Kanunu'nda ayrı bir suç olarak düzenlenecek. Cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olacak.
SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR İÇİN ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULUCAK
11. Yargı Paketiyle 15-18 yaş grubu çocuklarda ağırlaştırılmış müebbet için uygulanan hapis cezasında üst sınır 24 yıldan 27 yıla yükseltilecekti. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu düzenleme 11. Yargı Paketinde yer almayacak. Bunun yerine suça sürüklenen çocuklarla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma komisyonu kurulacak.
MESKUN MAHALDE ATEŞ EDENLERE 5 YILA KADAR HAPİS CEZASI
Teklifle meskun mahalde silahla ateş edenler, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası alacak. Bu suç düğün, nişan, asker uğurlaması gibi toplu törenlerde işlenirse; ceza yarı oranda artırılacak.
ÇOCUKLARI KULLANAN ÇETELERE VERİLEN CEZA ARTACAK
Çetelere, örgütlü suç kapsamında verilen cezanın iki katına çıkarılması düzenlemesi ise 11. yargı paketinde yer alacak. AK Parti kaynakları, çocuklara değil, çocukları kullanan çetelere verilen cezanın artırılacağını kaydetti.
"ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI" KAPSAMINDA ÇALIŞMA YAPILACAK
"Çocuğun Üstün Yararı" kapsamında başlı başına ayrı bir çalışma yapılacak. Araştırma komisyonu, çocuğun aldığı eğitimden sağlık hizmetlerine, suç eğiliminden sosyal medya bağımlılığı ve çeteleşmeye kadar her türlü sorunu araştıracak. Çözüm yolları için öneriler geliştirilecek. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenleme, komisyonun çalışmalarına ve raporuna göre yeniden ele alınarak meclis gündemine getirilecek.