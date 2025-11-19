11. Yargı Paketi Meclis'e geliyor! Yeni Yargı Paketi maddeleri neler, içeriğinde infaz düzenlemesi ve genel af var mı?
11. Yargı Paketi son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yeni Yargı Paketi'nin içeriğinde yer alan düzenlemeler araştırılıyor. Yaklaşık 40 maddeden oluşması beklenen pakette genel af ya da infaz indirimi olup olmayacağı mahkum ve yakınları tarafından merak ediyor. Birçok suçta cezaların artırılmasını öngören 11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman çıkacak, infaz düzenlemesi ve genel af var mı? İşte 11. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri hakkında güncel bilgiler...
11. Yargı Paketi milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği konuların başında geliyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde hazırlıkları devam eden Yeni Yargı Paketi’nde hangi maddelerin yer aldığı araştırılıyor. Özellikle infaz sistemi ile ilgili değişiklikler ve genel af olup olmayacağı merak ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, pakette ‘’meskun mahalde silah atma, trafikte yol kesme, bilişim suçlarının önlenmesi, sanal bahis ve kumar, çocukların suçtan korunması’’ gibi düzenlemelerin yer aldığını aktarmıştı. Peki, 11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, maddeleri neler, içeriğinde infaz düzenlemesi ve genel af var mı?
11. YARGI PAKETİ MECLİS’E SUNULDU MU, NE ZAMAN ÇIKACAK?
11. Yargı Paketi’nde son aşamaya gelindi.
Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre AK Parti'nin hazırladığı teklif, önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığı’na sunulacak.
SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR İÇİN ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULUCAK
11. Yargı Paketi ile 15-18 yaş grubu çocuklarda ağırlaştırılmış müebbet için uygulanan hapis cezasında üst sınır 24 yıldan 27 yıla yükseltilecekti. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu düzenleme 11. Yargı Paketi'nde yer almayacak. Bunun yerine suça sürüklenen çocuklarla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma komisyonu kurulacak.
"Çocuğun Üstün Yararı" kapsamında başlı başına ayrı bir çalışma yapılacak.
Araştırma komisyonu, çocuğun aldığı eğitimden sağlık hizmetlerine, suç eğiliminden sosyal medya bağımlılığı ve çeteleşmeye kadar her türlü sorunu araştıracak. Çözüm yolları için öneriler geliştirilecek.
Suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenleme, komisyonun çalışmalarına ve raporuna göre yeniden ele alınarak meclis gündemine getirilecek.
11. Yargı Paketi'nde; çetelere, örgütlü suç kapsamında verilen cezanın iki katına çıkarılması düzenlemesi yer alacak. AK Parti kaynakları, çocuklara değil, çocukları kullanan çetelere verilen cezanın artırılacağını kaydetti.
YENİ YARGI PAKETİ'NDE NELER VAR?
24-25 maddeden oluşacak 11. Yargı Paketi'nde cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenlemeler de yer alacak.
Yol kesme, meskun mahalde silahla ateş etme, saldırma gibi topluma karşı işlenen suçlarda cezalar artacak.
Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı düzenlemelerin de pakette yer alması bekleniyor.
ADALET BAKANI TUNÇ'TAN 11. YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ekim ayının başında yaptığı açıklamada, 11. Yargı Paketi'yle ilgili çalışma taslağını milletvekillerine gönderdiklerini belirterek "Orada, bizim çalışmalarımızda 3 önemli husus öne çıkıyor. Birincisi toplumsal huzur ve barışı bozmaya yönelik suçlarda alınabilecek tedbirler." demişti.
11. Yargı Paketi'nde "meskun mahalde silah atma, trafikte yol kesme, bilişim suçlarının önlenmesi, sanal bahis ve kumar, çocukların suçtan korunması" gibi önemli düzenlemelerin yer aldığını aktaran Bakan Tunç, paketin yaklaşık 40 maddeden oluşacağını söylemişti.
Boşanma sürecinde en çok mağdur olan tarafın kadınlar olduğunu dile getiren Adalet Bakanı Tunç, "Dava süreçlerinin uzamaması, çocukların yargılama süreçlerinde örselenmemesi, hem de kadınlarımızın korunması ve boşanma davalarının maddi konulardan ayrı tutularak sonuçlandırılması ve maddi konuların da ayrı bir dava olarak sürdürülmesi yönünde akademisyenlerden genel bir kanaat aldık. Bunu milletvekillerinin takdirine arz ettik." ifadelerini kullanmıştı.
Boşanma davalarında farklı ülkelerde arabuluculuk uygulamasının bulunduğunu bildiren Bakan Tunç, "Zorunlu arabuluculuk olabilir mi, aile hukukunda, boşanma davalarında? Bunu tartışmak gerekir. Kadınlarımızın aile hukuku davalarında örselenmemesi, zorluk çekmemesi bizim hedefimiz. Yapılabilecek düzenlemeler var. Bu konuda takdir Meclisimizin." diye konuşmuştu.
Bakan Tunç, açıklamasının devamında ''10. pakette alkollü ve uyuşturucu etkisinde araç kullanmanın cezası arttırılmıştı. Trafikte yol kesmek, trafikte yolu kesip aracı tartaklıyor, hakaret ediyor. Onlardan ceza alacak, sırf yol kesiği için müstakil ceza kanununa bir madde koyarak 1 yıldan 3 yıla kadar, eğer aracı başka yere yönlendirmişse 2 yıldan 5 yıla kadar cezalar alacak. Düğünlerde, kutlamalarda silah atanları da önlemek lazım. Meskun mahalde silah atanlar yaralamaya ya da ölüme sebebiyet vermese dahi 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabileceğine dair bir hüküm var. Kurusıkı da dahil. Kurusıkı 3 yıla kadar, gerçek silah 5 yıla kadar. Bunlar tabii taslak, bunlara milletvekillerimiz karar verecek." ifadelerini kullanmıştı.
Aile arabuluculuğuna yönelik soru üzerine Bakan Tunç, "Burada kadınlarımızı mağdur edecek herhangi bir adım kesinlikle atılmaz. Aile arabuluculuğu ihtiyari olarak uygulanıyor. Bazı ülkelerde dava açmadan önce arabulucuya gitme zorunluluğu var. Bu da bizim ülkemizde olabilir mi? Şiddet konuları hariç. Bununla ilgili bazı taslak çalışmalarımız var. Önümüzdeki süreçte biz bunu çalışmaya devam edeceğiz." bilgisini vermişti.
Bakan Yılmaz Tunç, süresiz nafaka uygulamasına ilişkin soru üzerine, "Uzun süren nafaka ödemelerinden dolayı mağduriyet yaşadığını söyleyenlerle ilgili olarak da o eleştirileri dikkate alarak hakkaniyetli bir düzenleme yapılabilir mi, yapılamaz mı? Bu noktada bu hassas dengeyi sağlamak lazım. Aile hukukuyla ilgili konuları sonraki zamanda gündeme gelme durumu olabilir." ifadelerini kullanmıştı.
GENEL AF ÇIKACAK MI?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eylül ayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve infaz sisteminde değişikliğe gidilip gidilmeyeceğine ilişkin soru üzerine daha önce bazı düzenlemelerin hayata geçirildiğini hatırlatmıştı.
11. Yargı Paketi'yle toplumsal huzur ve güvenliği bozmaya yönelik suçların yaptırımının daha da netleştirilmesini amaçlayacaklarını belirten Bakan Tunç, "Meskun mahalde silah atanın cezası 1 yıldan 5 yıla kadar ceza öngören taslağımızı Meclis'e sunduk. Bu taslak komisyondan geçti. Kurusıkı da buna dahil düğünlerde, nişanlarda silah atılıyor, oralarda eğer silah atılmışsa yarı oranında arttırılması söz konusu." bilgisini paylaşmıştı.
Trafikte yol kesme, ulaşım araçlarını engelleme konularında da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis öngören düzenlemenin TBMM'de olduğunu aktaran Bakan Tunç, bunların yanı sıra bilişim suçları, telefon dolandırıcılığı, sanal bahis konularında da düzenlemelerin yasalaşması gerektiğini ifade etmişti.
Bakan Yılmaz Tunç, "İnfazla alakalı af vesaire bu konular gündemimizde değil." demişti.
ADALET BAKANI TUNÇ, YARGI TEŞKİLATI TOPLANTISI'NDA KONUŞTU
Bakan Tunç, 8 Kasım'da Antalya'daki Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) tesisindeki Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, son dönemde yeni nesil suç yapılanmaları ile karşı karşıya kaldıklarını anlatarak, klasik mafya düzenlerinden farklı olan bu yapıların dijital ağlar ve sosyal medya mecraları üzerinden örgütlendiğini ve özellikle çocuklar ile gençleri hedef aldıklarını bildirdi.
Söz konusu yapıların toplumsal huzur ve devletin otoritesini zayıflatmayı amaçladığını belirten Adalet Bakanı Tunç, "Uyuşturucu, şiddet ve yasa dışı kazanç kültürünü parlak bir yaşam imgesi gibi sunan bu yapılar, aslında milletimizin huzuruna, adaletin itibarına ve devletimizin bekasına yönelmiş birer tehdittir. Gençlerimizi kendi tuzaklarına çekmek, onları suçla tanıştırmak ve topluma karşı sorumsuz bir gelecek inşa etmek, bu yapıların esas hedefidir." diye konuştu.
"Yargı, bu karanlık yapılanmalara karşı sessiz kalmayacaktır." diyen Bakan Tunç, hukukun bütün imkanlarıyla suçun ve suçlunun karşısında duracağını kaydetti.
Bakan Tunç, "Adalet erdemini ve kudretini her alanda gösterecektir. Gençlerimizi kandıran, toplumun huzurunu zehirleyen, devletimizin otoritesine meydan okuyan hiçbir yapılanma, Türk yargısının kararlı iradesi karşısında tutunamayacaktır." değerlendirmesini paylaştı.
Son yıllarda özellikle bilişim sistemleri ve telefonlar üzerinden yapılan dolandırıcılık fiillerinde artış görüldüğünü, yaşlıların hedef alındığını anlatan Bakan Yılmaz Tunç, "Bu tür eylemlere karşı devletin eli tereddütsüz şekilde inmeli, adalet gecikmeden tecelli etmelidir. Hiçbir dolandırıcının, hiçbir fırsatçının, hiçbir suistimalcinin adaletin elinden kurtulmaması gerekir. Bu kapsamda 11. Yargı Paketi'ni milletvekillerimizin takdirine arz ettik." ifadelerini kullandı.
YENİ PAKETTE İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de 11. Yargı Paketi'nde İnfaz Kanunu'nda değişiklik içeren bir düzenlemenin olmadığını belirtmişti.
Güler, Ekim ayının başında yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:
"11. Yargı Paketi, daha özelde bazı ceza maddelerindeki düzenlemeleri içeriyor. Genel Kurul tatile girmeden önce bazı maddeleri 10. Yargı Paketi'nden çıkarmıştık, onları tekrar gündeme alacağız. Özellikle bilişim suçları ve buna yönelik olarak Anayasa Mahkememizin iptal ettiği bazı düzenlemeler vardı. Onların da içinde yer aldığı, suça sürüklenen çocuklarımıza yönelik, özellikle çeteler, suç örgütleri için bu konularda daha caydırıcı cezaların oluşturulması için bir çalışmaydı."
"İnfaz paketi"ni ayrı bir başlıkta sadece infaz düzenlemesi olarak ele almakta fayda olduğuna işaret eden Güler, "Daha adil, daha gerçekçi, daha anlaşılır ve sade bir İnfaz Kanunu'na ihtiyaç var ama 11. Yargı Paketi içerisinde yer almayacak. Milletvekili arkadaşlarımız ayrı bir başlıkta onun çalışmalarına devam ediyor. O da neticelendiğinde gündemimize alacağız." şeklinde konuşmuştu.
11. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ
Çocukları kullanan suç örgütlerinin yöneticilerine verilecek cezalar yarı orandan bir katına kadar artırılacak.
Suç örgütü kurmak ve yönetmek suçunun cezası 10 yıla yükselecek.
Örgüt üyesi olanlara verilen hapis cezası 4 yıldan 5 yıla çıkacak.
Suç örgütünün silahlı olması halinde verilecek ceza yarı oranda artacak.
11. Yargı Paketi ile trafikte yol kesmenin cezası 1 yıldan 3 yıla çıkarılacak.
Sanal bahis ve kumara yönelik düzenlemeler de pakette yer alacak.