EGM promosyon ödemesi bekleniyor! EGM 100 bin TL promosyon ne zaman yatacak, bu hafta ödenir mi?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 22 Ekim 2025 tarihli basın açıklamasında maaş promosyonu için Türkiye İş Bankası A.Ş. ile anlaşma sağlandığını duyurmuştu. Açıklamada merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personellere 100 bin TL tutarında promosyon ödemesi yapılacağı belirtilmişti. Ödemelerin tek seferde ve kesintisiz olarak hesaplara yatırılacağı bilinirken gözler EGM promosyon ödeme tarihleri için Emniyet Genel Müdürlüğü ve İş Bankası'ndan gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, EGM promosyon ne zaman yatacak, 100 bin TL bu hafta ödenir mi? İşte, 2025 EGM promosyon ödemelerinde son durum...
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ile Türkiye İş Bankası A.Ş., promosyon konusunda anlaşmaya vardı. Söz konusu anlaşmaya göre İş Bankası, EGM’nin merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personellerine tek seferde 100 bin TL promosyon ödemesi yapılacak. Kasım ayının üçüncü haftasına girilirken EGM promosyon ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı merak konusu oldu. Bu noktada 2025 EGM promosyon ödeme tarihleri gündemde en çok araştırılanlar arasında zirveye yerleşti. Peki, EGM 100 bin TL promosyon yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar…
2025 EGM PROMOSYON NE ZAMAN YATACAK?
EGM çalışanlarına yönelik 2022 yılında yapılan protokol anlaşması 1 Kasım tarihinde yürürlüğe girmişti.
Promosyon anlaşmaları 3 yıl olarak yapıldığından eski protokol 1 Kasım 2025 tarihinde tamamlandı.
Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda 100 bin TL EGM promosyon ödemelerinin Kasım ayının üçüncü veya son haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor.
Promosyon ödeme tarihi belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.
2025 EGM PROMOSYON ANLAŞMASI TAMAMLANDI
Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personelin, 2025-2028 yıllarını kapsayan 3 yıllık maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi, 21 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü ve İhale Komisyonu üyelerini kabulünde, en yüksek teklifi veren her iki bankanın da aranarak tekliflerini yeniden değerlendirmelerini istedi.
İhale Komisyonu tarafından, en yüksek teklifi veren iki banka olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (90.000 TL) ve Türkiye İş Bankası A.Ş.'den (88.500 TL) tekliflerini güncellemeleri istendi.
Vakıfbank 90.000 TL'lik teklifinde değişiklik yapmazken, Türkiye İş Bankası ise teklifini 100.000 TL’ye yükseltti.
Böylece EGM banka promosyon ihalesini Türkiye İş Bankası kazandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından maaş promosyon ödemelerine dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan nihai değerlendirme sonucunda, İhale Komisyonu tarafından Türkiye İş Bankasının teklifi, en yüksek teklif olduğu için personel başına 100 bin lira tutarında promosyon ödemesi yapılması uygun bulunmuştur. İhaleye katılım sağlayan tüm bankalara teşekkür ediyor, ihale sonucunun Emniyet Teşkilatımız mensuplarına hayırlı olmasını diliyoruz."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Teşkilatımızın tüm değerli mensuplarına hayırlı olması dileğimle." ifadelerini kullandı.
PROMOSYON ÖDEMESİ TEK SEFERDE YAPILACAK
EGM maaş promosyonu, doğrudan personellerin şahsi maaş hesaplarına yatırılacak.
100 bin TL'lik tutar, tek seferde ve kesinti olmadan ödenecek.
EGM PROMOSYON ÖDEMESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Promosyon ödemeleri başladıktan sonra sorgulama işlemleri Türkiye İş Bankası’nın mobil uygulaması, internet bankacılığı ve müşteri hizmetleri üzerinden yapılabilecek.