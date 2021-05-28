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HaberlerGündem3. Sayfa11 yaşındaki Ege'nin ölümünde kahreden ifade! - Haberler
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Devrilen direğin altında kalan 11 yaşındaki Ege'nin geldiğini fark etmemişler

Manisa'da acı bir olay meydana geldi. Kentin Alaşehir ilçesinde, 11 yaşındaki Ege Eymen Gülentürk, üzerine elektrik direği devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1'i kepçe operatörü 2 kişinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan iki şüphelinin ifadelerinde, yerine dikmek için kepçe ile kaldırdıkları direğin kancadan kurtularak devrildiğini belirtip, "Direğin altında kalan çocuğun ise nereden geldiğini fark etmedik" dedi

11 yaşındaki Ege'nin ölümünde kahreden ifade! - Haberler
11 yaşındaki Ege'nin ölümünde kahreden ifade!
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DHA

Özel bir firma tarafından, dün kepçe yardımıyla elektrik direklerinin değişimi için çalışma başlatıldı. Saat 18.00 sıralarında, kepçe yardımıyla kaldırılarak, dikilmek istenen beton elektrik direği kancasından kurtulup, devrildi.

DHA'nın haberine göre, bu sırada yol kenarında oynayan çocuklardan 11 yaşındaki Ege Eymen Gülentürk, kaçan topunu almak isterken devrilen direğin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gülentürk, kepçe yardımıyla üzerine düşen direk kaldırılarak kurtarıldı. Ağır yaralı olan çocuğa ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Gülentürk, ardından ambulansla Alaşehir'deki bir özel hastaneye kaldırıldı. Teraviye alınan Gülentürk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından direk değişim işini yapan özel firmaya hizmet veren taşeron şirkette işçi olarak çalışan M.K. (42) ile kepçe operatörü E.T.'yi (56) gözaltına aldı.

Polisteki işlemleri süren 2 şüpheli, ifadelerinde, yerine dikmek için kepçe ile kaldırdıkları direğin kancadan kurtularak devrildiğini belirtip, "Direğin altında kalan çocuğun ise nereden geldiğini fark etmedik" dedi. Öte yandan Ailesinin 2 çocuğundan bir olan Ege Eymen Gülentürk'ün İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınan cenazesinin bugün ikindide Alaşehir Pazar Camisi'nde kılınacak namazın ardından Yeni Mezarlık'ta toprağa verileceği bildirildi.

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