        Haberler Gündem 3. Sayfa 11 yıl sonra kafatası bulundu | Son dakika haberleri

        11 yıl sonra kafatası bulundu

        Burdur'da Mart ayında boş arazide bulunan kafatasının 11 yıl önce Isparta'da kaybolan Mehmet Çetin'e ait olduğu, ailesinden alınan DNA örnekleriyle yapılan eşleştirme sonucu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 19:00 Güncelleme:
        11 yıl sonra kafatası bulundu

        İHA'nın haberine göre; Burdur'da geçtiğimiz Mart ayında boş bir arazide vatandaşlar tarafından bulunan kafatası, 11 yıl önce Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Büyükkabaca beldesinde kaybolan Mehmet Çetin'e ait çıktı. Kafatasından alınan DNA örneği, ailesinden alınan örneklerle eşleştirilerek kimlik tespiti yapıldı.

        Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Isparta ve İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Mehmet Çetin'in eski eşi Derya K., arkadaşı Bayram A. ile Bekir B. gözaltına alındı. Ayrıca hükümlü T.G. ve M.K. isimli şahısların da bulundukları cezaevlerinden dosya kapsamına dahil edildiği öğrenildi.

        KAYIP VÜCUT İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca ile cep telefonlarına el konuldu. Bayram A.'nın 24 Mayıs 2025 tarihinde "kasten adam öldürme" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Olaydan yaklaşık bir hafta sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Derya K.'nın da aynı suçlamayla yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

        Bekir B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yürütülen soruşturmada Mehmet Çetin'e ait yalnızca kafatasına ulaşıldığı, vücudun diğer bölümlerine henüz ulaşılamadığı öğrenildi. Dosya kapsamında oluşturulan özel ekip tarafından tahkikatın sürdüğü, olayın çok yönlü olarak araştırıldığı ve kayıp vücuda ulaşmak için arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

