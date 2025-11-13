11.11’de saniyede 22 ürün satıldı

Türkiye’de e-ticaretin en yoğun dönemlerinden biri haline gelen Kasım ayı indirimleri, bu yıl da alışveriş alışkanlıklarını belirleyen önemli bir gündem yarattı. 11.11 kampanyasıyla başlayan süreç, tüketicilerin teknoloji, moda, ev-yaşam ve kişisel bakım ürünlerine gösterdiği yoğun ilgiyle dikkat çekti. Hepsiburada’nın açıkladığı verilere göre, 11 Kasım günü saniyede 22 ürün satışı gerçekleşirken, ziyaretçi trafiği geçen yıla kıyasla yüzde 10 arttı. Rekor seviyedeki bu ilgi, Kasım ayı boyunca devam edecek kampanyaların da alışveriş gündemini şekillendireceğini gösteriyor.

GÜNLÜK TRAFİK VE ZİYARETÇİ REKORU

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, 11.11 İndirimleri, rekor seviyede trafik ve ziyaretçi sayısıyla büyük bir ilgi gördü. Hepsiburada’yı ziyaret sayısı geçen seneye kıyasla yüzde 10, sipariş sayısı yaklaşık %20 arttı. Efsane 11.11’de 100 bin yeni kullanıcı Hepsiburada mobil uygulamasını indirdi.

ÖNE ÇIKAN ALIŞVERİŞ TERCİHLERİ

Kampanya döneminde çocuk kitapları, sıvı çamaşır deterjanları, sporcu besinleri, temizlik ürünleri ve kişisel bakım ürünleri yoğun ilgi gördü. En çok görüntülenen ürün cep telefonu oldu. Geçen yıla kıyasla en hızlı büyüme gösteren kategoriler arasında cep telefonu, tablet, bilgisayar, düdüklü tencere ve hava temizleme cihazı bulunuyor.